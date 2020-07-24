Вьетнам запретил торговлю дикими животными и их ввоз в страну

Власти Вьетнама запретили торговлю дикими животными для предотвращения локальных вспышек пневмонии нового типа, передает местное информационное агентство VNA со ссылкой на постановление правительства.

Данное решение было принято после заявлений экспертов ВОЗ о том, что первичными переносчиками коронавируса могли быть панголины и летучие мыши.

Сообщается, что запрет также наложен на импорт в страну диких животных и их мяса. Надзор за исполнением новых требований будут осуществлять полиция и таможенные органы.