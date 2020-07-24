ВОЗ осудила "неприемлемые" высказывания госсекретаря США

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвало "неприемлемыми" комментарии, сделанные госсекретарем США Майком Помпео, который утверждает, что Китай вступил в сговор ВОЗ.

Генеральный директор международной организации Тедрос Адханом Гебреесус подчеркнул, что заявления Помпео, сделанные в Лондоне, о том, что Китай "кооптировал международные институты, такие как Всемирная организация здравоохранения", не соответствуют действительности и отвлекают от глобальной пандемической реакции на коронавирус SARS-CoV-2, сообщает CNBC News.

"Эти комментарии не соответствуют действительности и являются неприемлемыми и не имеют под собой никаких оснований", - заявил глава ВОЗ, добавив, что организация не будет отвлекаться на эти комментарии, а также не хочет, чтобы на них отвлекалось международное сообщество.

Напомним, что Помпео ранее обвинил Китай в сотрудничестве с ВОЗ, чтобы "преуменьшить растущую пандемию коронавируса". В четверг госсекретарь обрушился с новыми нападками на Пекин, в очередной раз обвинив КНР в нарушении международных обязательств.