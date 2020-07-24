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24.07.2020 18:52
Рубрика: Экономика

ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

Текст: Игорь Зубков
Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) поставила точку в продолжавшемся три десятилетия споре России с Европейским союзом по энергокорректировкам, сообщает Минэкономразвития.
Фото: REUTERS/Denis Balibouse Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Это наиболее важное для России дело среди других споров на площадке ВТО, связанное с подтверждением рыночного статуса российской экономики, который сейчас ЕС и США пытаются дезавуировать. Применение методики энергокорректировок привело к введению дискриминационных антидемпинговых пошлин против российского нитрата аммония и других товаров, нашим экспортерам был нанесен существенный материальный ущерб. "Третейская группа удовлетворила ключевые претензии России", - отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

ЕС не будет решать проблему по энергокорректировкам в досудебном порядке

Теперь, согласно рекомендации ВТО, антидемпинговые меры, в которых использовались энергокорректировки, должны быть отменены или скорректированы.

Третейская группа признала противоречащей правилам ВТО практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. Такой подход стал применяться ЕС еще в отношении советского экспорта. Он основан на предположении о якобы нерыночном характере ценообразования в нашей стране, в частности, на газ.

Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году). В 2018 году Россия выиграла аналогичный спор по энергокорректировкам, которые применяла Украина, это почти предопределило победу в споре с ЕС.

Завтра Россия и Евросоюз обсудят вопрос "энергокорректировок"

Помимо признания противоречащей нормам ВТО самой методики расследований ЕС, третейская группа согласилась с позицией РФ по конкретным экспортным кейсам. В частности, группа указала, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием "энергокорректировок" также не соответствует обязательствам ЕС в рамках ВТО. Также было признано, что у ЕС отсутствовали основания начинать пересмотр меры в отношении нитрата аммония и, следовательно, продлевать ее действие.

Максим Решетников рассчитывает, что ЕС добросовестно и оперативно исполнит решение ВТО. "Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив "историческую" дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС", - сказал министр.

У ЕС есть право подать апелляцию на решение арбитров. В этом случае окончательно решение по спору может быть отложено на неопределенное время - работа Апелляционного органа ВТО заморожена с конца прошлого года из-за позиции США.

Экономика ВЭД Правительство Минэнерго Международные организации ВТО

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