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24.07.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Вырастут ли цены на нефть до конца лета выше 50 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов
Котировки барреля, первую половину лета, как приклеенные, удерживаются на уровне 42-44 доллара за баррель. Поднять их выше не могут даже новости о беспрецедентных мерах Европейского Союза и США, согласовавших выделение на поддержку своих экономик 750 млрд евро и 1 трлн долларов соответственно.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Медвежью услугу нефтяному рынку оказали последние официальные данные о запасах в США. По данным минэнерго страны, за неделю, завершившуюся 17 июля, они выросли почти на 4,9 млн баррелей, хотя все ожидали их уменьшения. Не добавляет оптимизма и информация о продолжающейся напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, которая может снизить и без того упавший спрос на "черное золото" в Китае.

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"Рынок нефти пока остаётся слабым. Уровень сопротивления в 45 долларов за баррель он так и не преодолел, несмотря на ожидаемые вливания ликвидности в США и Европе", - говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, причина его слабости - ожидаемое увеличение предложения нефти в августе странами ОПЕК+ и высокие накопленные запасы. Кроме того, приближение цен к уровню 45 долларов за баррель провоцирует увеличение производства сланцевой нефти в США, что сразу же оказывает давление на ее стоимость, опуская до 40-43 доллара за баррель. При сохранении текущих рыночных условий едва ли можно ожидать роста котировок выше уровня 45 долларов за баррель до конца лета, считает Лукичева.

Впрочем, последние решения ОПЕК+ сейчас трактуют по-разному. С точки зрения генсека Организации стран-экспортеров нефти Мохаммеда Баркиндо, рынок близок к балансу, и увеличение добычи "черного золота" на 2 млн баррелей в сутки с августа этого года абсолютно оправдано.

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"Спрос на нефть восстанавливается, а добыча в США сокращается, что дает возможность участникам ОПЕК+ скорректировать параметры сделки", - отметил аналитик УК "Альфа-Капитал" Артем Копылов. По его мнению, решение ОПЕК+ увеличить добычу направлено на снижение волатильности на рынке и воспринимается инвесторами позитивно. Но потенциал дальнейшего роста цен на нефть сокращается, поэтому до конца года котировки будут колебаться между отметками 45-50 долларов за баррель, считает Копылов.

Пока сильнейшим толчком для роста цен на нефть, пусть и на краткосрочный период, стали новости о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса. Именно после этого котировки преодолели отметку в 44 доллара. Но даже подоспевшая вскоре информация о согласовании мер поддержки европейской экономики, не помогли ценам преодолеть рубеж в 45 долларов за баррель.

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