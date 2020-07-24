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24.07.2020 14:40
Рубрика: Культура

Вышел альбом с песнями Владимира Высоцкого в исполнении Григория Лепса

Текст: Александр Алексеев

25 июля - 40 лет со дня смерти Владимира Семеновича Высоцкого. По сей день его песни звучат в концертах Гарика Сукачева, Александр Ф. Скляра, Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова, Наргиз, Дениса Клявера и других. А Григорий Лепс завершил сегодня издание пяти альбомов серии "Часть имею!", спев под акустическую гитару Тимура Ведерникова свои любимые песни Высоцкого.

Фото: Фоторепродукция Анатолий Жданов / Комсомольская правда
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Релиз пятого, финального, альбома состоялся в пятницу 24 июля. Он получил название по одной из самых известных песен Владимира Семеновича - "Кони привередливые".

В новом диске собраны 24 песни, в том числе такие знаковые как "Парус", "Купола", "Жил я славно в первой трети", "Нет меня, я покинул Россию" и "Я не люблю" (со строчками "Я не люблю, когда стреляют в спину; я также - против выстрелов в упор...).

То есть это самый большой по времени звучания альбом серии "Честь имею!", который точнее было бы назвать "двойным". Впрочем, пока он издан только в цифровом формате.

Фото: Татьяна Андреева
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- Называется альбом "Кони привередливые". И, конечно, одноименная песня там тоже, - рассказал сам Григорий Лепс на своей странице в Instagram. - Это сложное произведение для исполнения и очень тяжелое эмоционально. Но иначе ее спеть просто нельзя. На этом альбоме "Кони" будут с новой инструментальной аранжировкой. Это единственная песня из всего цикла, записанная не под гитару Тимура Ведерникова. Мы постарались ее сделать похожей на оригинальную запись, но в то же время, чтобы она была другой. Записывать каждую песню Высоцкого было сложно, в том числе и физически. Многое не получалось сразу. А на этом альбоме, вероятно, собраны самые сложные песни по записи, по эмоциям.

Кстати

Ожидается, что состоится и концертная презентация альбомов серии "Честь имею!". Но точная дата пока неизвестна.

Культура Музыка Владимир Высоцкий Музыка с Александром Алексеевым

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