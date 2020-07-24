За сутки в России зафиксировано 5811 случаев COVID-19

За сутки в России подтверждено 5811 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,4% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1. Москва 645

2. Свердловская область 248

3. Ханты-Мансийский АО 196

4. Нижегородская область 194

5. Санкт-Петербург 181

6. Иркутская область 171

7. Мурманская область 170

8. Ямало-Ненецкий АО 158

9. Алтайский край 146

10. Московская область 143

11. Красноярский край 134

12. Ставропольский край 131

13. Хабаровский край 130

14. Ростовская область 122

15. Челябинская область 121

16. Омская область 115

17. Оренбургская область 112

18. Приморский край 112

19. Ульяновская область 110

20. Новосибирская область 105

21. Тюменская область 100

22. Саратовская область 94

23. Краснодарский край 90

24. Воронежская область 88

25. Волгоградская область 86

26. Пермский край 71

27. Архангельская область 68

28. Кемеровская область 67

29. Сахалинская область 65

30. Кировская область 55

31. Республика Коми 53

32. Ивановская область 50

33. Томская область 49

34. Республика Саха (Якутия) 49

35. Псковская область 48

36. Ленинградская область 45

37. Пензенская область 44

38. Курганская область 43

39. Чувашская Республика 42

40. Самарская область 42

41. Ярославская область 41

42. Республика Дагестан 40

43. Белгородская область 39

44. Тамбовская область 39

45. Республика Бурятия 38

46. Камчатский край 38

47. Тульская область 37

48. Республика Башкортостан 37

49. Рязанская область 36

50. Республика Алтай 36

51. Республика Тыва 36

52. Курская область 35

53. Республика Мордовия 34

54. Владимирская область 33

55. Республика Татарстан 31

56. Астраханская область 30

57. Республика Калмыкия 29

58. Удмуртская Республика 29

59. Республика Карелия 28

60. Амурская область 28

61. Тверская область 27

62. Республика Ингушетия 27

63. Вологодская область 26

64. Республика Адыгея 26

65. Республика Марий Эл 26

66. Республика Крым 26

67. Калужская область 24

68. Брянская область 23

69. Карачаево-Черкесская Республика 23

70. Орловская область 22

71. Республика Хакасия 20

72. Смоленская область 19

73. Новгородская область 18

74. Республика Северная Осетия 16

75. Кабардино-Балкарская Республика 15

76. Забайкальский край 14

77. Калининградская область 13

78. Чеченская Республика 13

79. Магаданская область 13

80. Костромская область 12

81. Липецкая область 12

82. г. Севастополь 6

83. Еврейская АО 2

84. Ненецкий автономный округ 1 Всего в России зарегистрировано 800 849 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0%

2. Московская область 0,2%

3. г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Липецкая область 0,3%

4. Орловская область, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Дагестан 0,4%

5. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Тульская область 0,5% За сутки подтверждено 154 летальных случая: Владимирская область 3 Ивановская область 5 Московская область 10 Орловская область 1 Рязанская область 1 Смоленская область 1 Тверская область 2 Тульская область 5 Ярославская область 1 Москва 11 Республика Карелия 1 Архангельская область 15 Вологодская область 1 Мурманская область 2 Псковская область 1 Санкт-Петербург 27 Республика Калмыкия 2 Республика Крым 1 Волгоградская область 2 Ростовская область 4 Республика Дагестан 2 Республика Ингушетия 1 Кабардино-Балкарская Республика 1 Чеченская Республика 1 Ставропольский край 3 Республика Чувашия 1 Пермский край 8 Кировская область 2 Нижегородская область 4 Оренбургская область 1 Пензенская область 1 Саратовская область 1 Свердловская область 7 Тюменская область 1 Ханты-Мансийский АО 2 Республика Хакасия 1 Красноярский край 1 Иркутская область 6 Новосибирская область 6 Томская область 1 Республика Бурятия 1 Республика Саха (Якутия) 3 Амурская область 3 За весь период по России умерли 13 046 человек. За сутки выписано из стационаров 8 444 выздоровевших: Белгородская область 82 Брянская область 34 Владимирская область 132 Воронежская область 190 Ивановская область 108 Калужская область 79 Костромская область 15 Курская область 64 Липецкая область 30 Московская область 328 Орловская область 47 Рязанская область 136 Смоленская область 54 Тамбовская область 51 Тверская область 14 Тульская область 36 Ярославская область 38 Москва 462 Республика Карелия 27 Республика Коми 114 Архангельская область 247 Ненецкий автономный округ 3 Вологодская область 38 Калининградская область 10 Ленинградская область 25 Мурманская область 74 Новгородская область 152 Псковская область 17 Санкт-Петербург 93 Республика Адыгея 4 Республика Калмыкия 43 Республика Крым 5 Краснодарский край 83 Астраханская область 71 Волгоградская область 69 Ростовская область 136 Севастополь 6 Республика Дагестан 51 Республика Ингушетия 73 Кабардино-Балкарская Республика 21 Карачаево-Черкесская Республика 54 Республика Северная Осетия - Алания 25 Чеченская Республика 5 Ставропольский край 65 Республика Башкортостан 6 Республика Марий Эл 35 Республика Мордовия 41 Республика Татарстан 41 Удмуртская Республика 65 Республика Чувашия 31 Пермский край 11 Кировская область 109 Нижегородская область 265 Оренбургская область 115 Пензенская область 19 Самарская область 70 Саратовская область 102 Ульяновская область 257 Курганская область 77 Свердловская область 451 Тюменская область 152 Ханты-Мансийский АО 411 Ямало-Ненецкий автономный округ 469 Челябинская область 107 Республика Алтай 32 Республика Тыва 169 Республика Хакасия 37 Алтайский край 253 Красноярский край 394 Иркутская область 220 Кемеровская область 81 Новосибирская область 117 Омская область 135 Томская область 63 Республика Бурятия 42 Республика Саха (Якутия) 83 Забайкальский край 41 Камчатский край 124 Приморский край 91 Амурская область 54 Магаданская область 12 Хабаровский край 232 Сахалинская область 16 Еврейская автономная область 2 Чукотский автономный округ 1 За весь период пандемии выписано из стационаров России - 588 774 выздоровевших. Мишустин рассказал о борьбе с коронавирусом и восстановлении экономики