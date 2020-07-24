За сутки в России зафиксировано 5811 случаев COVID-19

Новости

Из-за COVID-19 отложены премьеры сиквелов "Тихого места" и "Топ Гана" 11:38
За месяц число новых случаев COVID-19 в Москве сократилось на 20,5% 11:35
Службу стройнадзора Крыма преобразовали в министерство 11:31
"Дочка" Great Wall выпустила копию Jeep Wrangler. Или УАЗ "Хантер" 11:17
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по борьбе 11:16
Матвиенко: Двое сенаторов больны коронавирусом 11:15
Погребняк покинул "Урал" 11:08
Анаэробную энергоустановку для подлодок разработают до конца 2023 года 11:05
Вьетнам запретил торговлю дикими животными и их ввоз в страну 11:00
Из-за пандемии Disney отложил премьеру "Мулан" на неопределенный срок 10:55
В Челябинской области режим ограничений продлили до 9 августа 10:54
АвтоВАЗ не будет выпускать автомобили три недели 10:43
Жительница Ямала отдала аферистам почти 2 млн за шанс стать богатой 10:41
Крым принял первый миллион туристов с начала июля 10:40
В Кузбассе полиция выяснит причину массовой гибели пчел 10:36
ЦБ аннулировал лицензию у банка "Центрально-Азиатский" 10:25
Премьеры новых "Звездных войн" и "Аватаров" отложены из-за пандемии 10:20
В России предложили взимать допсбор с продаж алкоголя и табака 10:10
Финал Кубка России по футболу будет судить Москалев 10:09
Милонов предложил вернуть графу "национальность" в паспорт 10:05
В селе Дивеево Нижегородской области снят карантин 09:52
В WhatsApp появится долгожданная функция 09:50
Московская скорая начинает использовать портативные капнографы 09:49
Disney отложила премьеры "Мулан" и "Аватар-2" из-за пандемии 09:43
Более 7 тысяч москвичей прошли онлайн-тест на возможность стать донором 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России зафиксировано 5811 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5811 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 645
  • 2. Свердловская область 248
  • 3. Ханты-Мансийский АО 196
  • 4. Нижегородская область 194
  • 5. Санкт-Петербург 181
  • 6. Иркутская область 171
  • 7. Мурманская область 170
  • 8. Ямало-Ненецкий АО 158
  • 9. Алтайский край 146
  • 10. Московская область 143
  • 11. Красноярский край 134
  • 12. Ставропольский край 131
  • 13. Хабаровский край 130
  • 14. Ростовская область 122
  • 15. Челябинская область 121
  • 16. Омская область 115
  • 17. Оренбургская область 112
  • 18. Приморский край 112
  • 19. Ульяновская область 110
  • 20. Новосибирская область 105
  • 21. Тюменская область 100
  • 22. Саратовская область 94
  • 23. Краснодарский край 90
  • 24. Воронежская область 88
  • 25. Волгоградская область 86
  • 26. Пермский край 71
  • 27. Архангельская область 68
  • 28. Кемеровская область 67
  • 29. Сахалинская область 65
  • 30. Кировская область 55
  • 31. Республика Коми 53
  • 32. Ивановская область 50
  • 33. Томская область 49
  • 34. Республика Саха (Якутия) 49
  • 35. Псковская область 48
  • 36. Ленинградская область 45
  • 37. Пензенская область 44
  • 38. Курганская область 43
  • 39. Чувашская Республика 42
  • 40. Самарская область 42
  • 41. Ярославская область 41
  • 42. Республика Дагестан 40
  • 43. Белгородская область 39
  • 44. Тамбовская область 39
  • 45. Республика Бурятия 38
  • 46. Камчатский край 38
  • 47. Тульская область 37
  • 48. Республика Башкортостан 37
  • 49. Рязанская область 36
  • 50. Республика Алтай 36
  • 51. Республика Тыва 36
  • 52. Курская область 35
  • 53. Республика Мордовия 34
  • 54. Владимирская область 33
  • 55. Республика Татарстан 31
  • 56. Астраханская область 30
  • 57. Республика Калмыкия 29
  • 58. Удмуртская Республика 29
  • 59. Республика Карелия 28
  • 60. Амурская область 28
  • 61. Тверская область 27
  • 62. Республика Ингушетия 27
  • 63. Вологодская область 26
  • 64. Республика Адыгея 26
  • 65. Республика Марий Эл 26
  • 66. Республика Крым 26
  • 67. Калужская область 24
  • 68. Брянская область 23
  • 69. Карачаево-Черкесская Республика 23
  • 70. Орловская область 22
  • 71. Республика Хакасия 20
  • 72. Смоленская область 19
  • 73. Новгородская область 18
  • 74. Республика Северная Осетия 16
  • 75. Кабардино-Балкарская Республика 15
  • 76. Забайкальский край 14
  • 77. Калининградская область 13
  • 78. Чеченская Республика 13
  • 79. Магаданская область 13
  • 80. Костромская область 12
  • 81. Липецкая область 12
  • 82. г. Севастополь 6
  • 83. Еврейская АО 2
  • 84. Ненецкий автономный округ 1

Всего в России зарегистрировано 800 849 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Московская область 0,2%
  • 3. г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Липецкая область 0,3%
  • 4. Орловская область, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Дагестан 0,4%
  • 5. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Тульская область 0,5%
За сутки подтверждено 154 летальных случая:
  1. Владимирская область 3
  2. Ивановская область 5
  3. Московская область 10
  4. Орловская область 1
  5. Рязанская область 1
  6. Смоленская область 1
  7. Тверская область 2
  8. Тульская область 5
  9. Ярославская область 1
  10. Москва 11
  11. Республика Карелия 1
  12. Архангельская область 15
  13. Вологодская область 1
  14. Мурманская область 2
  15. Псковская область 1
  16. Санкт-Петербург 27
  17. Республика Калмыкия 2
  18. Республика Крым 1
  19. Волгоградская область 2
  20. Ростовская область 4
  21. Республика Дагестан 2
  22. Республика Ингушетия 1
  23. Кабардино-Балкарская Республика 1
  24. Чеченская Республика 1
  25. Ставропольский край 3
  26. Республика Чувашия 1
  27. Пермский край 8
  28. Кировская область 2
  29. Нижегородская область 4
  30. Оренбургская область 1
  31. Пензенская область 1
  32. Саратовская область 1
  33. Свердловская область 7
  34. Тюменская область 1
  35. Ханты-Мансийский АО 2
  36. Республика Хакасия 1
  37. Красноярский край 1
  38. Иркутская область 6
  39. Новосибирская область 6
  40. Томская область 1
  41. Республика Бурятия 1
  42. Республика Саха (Якутия) 3
  43. Амурская область 3

За весь период по России умерли 13 046 человек.

За сутки выписано из стационаров 8 444 выздоровевших:
  1. Белгородская область 82
  2. Брянская область 34
  3. Владимирская область 132
  4. Воронежская область 190
  5. Ивановская область 108
  6. Калужская область 79
  7. Костромская область 15
  8. Курская область 64
  9. Липецкая область 30
  10. Московская область 328
  11. Орловская область 47
  12. Рязанская область 136
  13. Смоленская область 54
  14. Тамбовская область 51
  15. Тверская область 14
  16. Тульская область 36
  17. Ярославская область 38
  18. Москва 462
  19. Республика Карелия 27
  20. Республика Коми 114
  21. Архангельская область 247
  22. Ненецкий автономный округ 3
  23. Вологодская область 38
  24. Калининградская область 10
  25. Ленинградская область 25
  26. Мурманская область 74
  27. Новгородская область 152
  28. Псковская область 17
  29. Санкт-Петербург 93
  30. Республика Адыгея 4
  31. Республика Калмыкия 43
  32. Республика Крым 5
  33. Краснодарский край 83
  34. Астраханская область 71
  35. Волгоградская область 69
  36. Ростовская область 136
  37. Севастополь 6
  38. Республика Дагестан 51
  39. Республика Ингушетия 73
  40. Кабардино-Балкарская Республика 21
  41. Карачаево-Черкесская Республика 54
  42. Республика Северная Осетия - Алания 25
  43. Чеченская Республика 5
  44. Ставропольский край 65
  45. Республика Башкортостан 6
  46. Республика Марий Эл 35
  47. Республика Мордовия 41
  48. Республика Татарстан 41
  49. Удмуртская Республика 65
  50. Республика Чувашия 31
  51. Пермский край 11
  52. Кировская область 109
  53. Нижегородская область 265
  54. Оренбургская область 115
  55. Пензенская область 19
  56. Самарская область 70
  57. Саратовская область 102
  58. Ульяновская область 257
  59. Курганская область 77
  60. Свердловская область 451
  61. Тюменская область 152
  62. Ханты-Мансийский АО 411
  63. Ямало-Ненецкий автономный округ 469
  64. Челябинская область 107
  65. Республика Алтай 32
  66. Республика Тыва 169
  67. Республика Хакасия 37
  68. Алтайский край 253
  69. Красноярский край 394
  70. Иркутская область 220
  71. Кемеровская область 81
  72. Новосибирская область 117
  73. Омская область 135
  74. Томская область 63
  75. Республика Бурятия 42
  76. Республика Саха (Якутия) 83
  77. Забайкальский край 41
  78. Камчатский край 124
  79. Приморский край 91
  80. Амурская область 54
  81. Магаданская область 12
  82. Хабаровский край 232
  83. Сахалинская область 16
  84. Еврейская автономная область 2
  85. Чукотский автономный округ 1

За весь период пандемии выписано из стационаров России - 588 774 выздоровевших.

Мишустин рассказал о борьбе с коронавирусом и восстановлении экономики
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео
В Минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 людей из групп риска
Пекин потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду
Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Помпео
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году