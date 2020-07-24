За сутки в России зафиксировано 5811 случаев COVID-19

За сутки в России подтверждено 5811 случаев COVID-19 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,4% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 645
- 2. Свердловская область 248
- 3. Ханты-Мансийский АО 196
- 4. Нижегородская область 194
- 5. Санкт-Петербург 181
- 6. Иркутская область 171
- 7. Мурманская область 170
- 8. Ямало-Ненецкий АО 158
- 9. Алтайский край 146
- 10. Московская область 143
- 11. Красноярский край 134
- 12. Ставропольский край 131
- 13. Хабаровский край 130
- 14. Ростовская область 122
- 15. Челябинская область 121
- 16. Омская область 115
- 17. Оренбургская область 112
- 18. Приморский край 112
- 19. Ульяновская область 110
- 20. Новосибирская область 105
- 21. Тюменская область 100
- 22. Саратовская область 94
- 23. Краснодарский край 90
- 24. Воронежская область 88
- 25. Волгоградская область 86
- 26. Пермский край 71
- 27. Архангельская область 68
- 28. Кемеровская область 67
- 29. Сахалинская область 65
- 30. Кировская область 55
- 31. Республика Коми 53
- 32. Ивановская область 50
- 33. Томская область 49
- 34. Республика Саха (Якутия) 49
- 35. Псковская область 48
- 36. Ленинградская область 45
- 37. Пензенская область 44
- 38. Курганская область 43
- 39. Чувашская Республика 42
- 40. Самарская область 42
- 41. Ярославская область 41
- 42. Республика Дагестан 40
- 43. Белгородская область 39
- 44. Тамбовская область 39
- 45. Республика Бурятия 38
- 46. Камчатский край 38
- 47. Тульская область 37
- 48. Республика Башкортостан 37
- 49. Рязанская область 36
- 50. Республика Алтай 36
- 51. Республика Тыва 36
- 52. Курская область 35
- 53. Республика Мордовия 34
- 54. Владимирская область 33
- 55. Республика Татарстан 31
- 56. Астраханская область 30
- 57. Республика Калмыкия 29
- 58. Удмуртская Республика 29
- 59. Республика Карелия 28
- 60. Амурская область 28
- 61. Тверская область 27
- 62. Республика Ингушетия 27
- 63. Вологодская область 26
- 64. Республика Адыгея 26
- 65. Республика Марий Эл 26
- 66. Республика Крым 26
- 67. Калужская область 24
- 68. Брянская область 23
- 69. Карачаево-Черкесская Республика 23
- 70. Орловская область 22
- 71. Республика Хакасия 20
- 72. Смоленская область 19
- 73. Новгородская область 18
- 74. Республика Северная Осетия 16
- 75. Кабардино-Балкарская Республика 15
- 76. Забайкальский край 14
- 77. Калининградская область 13
- 78. Чеченская Республика 13
- 79. Магаданская область 13
- 80. Костромская область 12
- 81. Липецкая область 12
- 82. г. Севастополь 6
- 83. Еврейская АО 2
- 84. Ненецкий автономный округ 1
Всего в России зарегистрировано 800 849 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Московская область 0,2%
- 3. г. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Брянская область, Смоленская область, Липецкая область 0,3%
- 4. Орловская область, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Республика Дагестан 0,4%
- 5. Карачаево-Черкесская Республика, Новгородская область, Тульская область 0,5%
За сутки подтверждено 154 летальных случая:
- Владимирская область 3
- Ивановская область 5
- Московская область 10
- Орловская область 1
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 5
- Ярославская область 1
- Москва 11
- Республика Карелия 1
- Архангельская область 15
- Вологодская область 1
- Мурманская область 2
- Псковская область 1
- Санкт-Петербург 27
- Республика Калмыкия 2
- Республика Крым 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 4
- Республика Дагестан 2
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 8
- Кировская область 2
- Нижегородская область 4
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Саратовская область 1
- Свердловская область 7
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский АО 2
- Республика Хакасия 1
- Красноярский край 1
- Иркутская область 6
- Новосибирская область 6
- Томская область 1
- Республика Бурятия 1
- Республика Саха (Якутия) 3
- Амурская область 3
За весь период по России умерли 13 046 человек.
За сутки выписано из стационаров 8 444 выздоровевших:
- Белгородская область 82
- Брянская область 34
- Владимирская область 132
- Воронежская область 190
- Ивановская область 108
- Калужская область 79
- Костромская область 15
- Курская область 64
- Липецкая область 30
- Московская область 328
- Орловская область 47
- Рязанская область 136
- Смоленская область 54
- Тамбовская область 51
- Тверская область 14
- Тульская область 36
- Ярославская область 38
- Москва 462
- Республика Карелия 27
- Республика Коми 114
- Архангельская область 247
- Ненецкий автономный округ 3
- Вологодская область 38
- Калининградская область 10
- Ленинградская область 25
- Мурманская область 74
- Новгородская область 152
- Псковская область 17
- Санкт-Петербург 93
- Республика Адыгея 4
- Республика Калмыкия 43
- Республика Крым 5
- Краснодарский край 83
- Астраханская область 71
- Волгоградская область 69
- Ростовская область 136
- Севастополь 6
- Республика Дагестан 51
- Республика Ингушетия 73
- Кабардино-Балкарская Республика 21
- Карачаево-Черкесская Республика 54
- Республика Северная Осетия - Алания 25
- Чеченская Республика 5
- Ставропольский край 65
- Республика Башкортостан 6
- Республика Марий Эл 35
- Республика Мордовия 41
- Республика Татарстан 41
- Удмуртская Республика 65
- Республика Чувашия 31
- Пермский край 11
- Кировская область 109
- Нижегородская область 265
- Оренбургская область 115
- Пензенская область 19
- Самарская область 70
- Саратовская область 102
- Ульяновская область 257
- Курганская область 77
- Свердловская область 451
- Тюменская область 152
- Ханты-Мансийский АО 411
- Ямало-Ненецкий автономный округ 469
- Челябинская область 107
- Республика Алтай 32
- Республика Тыва 169
- Республика Хакасия 37
- Алтайский край 253
- Красноярский край 394
- Иркутская область 220
- Кемеровская область 81
- Новосибирская область 117
- Омская область 135
- Томская область 63
- Республика Бурятия 42
- Республика Саха (Якутия) 83
- Забайкальский край 41
- Камчатский край 124
- Приморский край 91
- Амурская область 54
- Магаданская область 12
- Хабаровский край 232
- Сахалинская область 16
- Еврейская автономная область 2
- Чукотский автономный округ 1
За весь период пандемии выписано из стационаров России - 588 774 выздоровевших.