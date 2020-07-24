Зафиксирован существенный рост числа уклонения от службы

Несмотря на общую тенденцию к снижению, по некоторым видам зарегистрированных преступлений в силовых ведомствах отмечается обратная динамика. Такой вывод был озвучен на прошедшей в пятницу в Москве коллегии Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета РФ. Мероприятие прошло в режиме видеоконференц-связи и было посвящено итогам работы военных следственных органов СК РФ в первом полугодии текущего года.

Исполняющий обязанности руководителя Главного военного следственного управления СК РФ генерал-лейтенант юстиции Сергей Федотов на коллегии сообщил, что общее количество преступлений, зарегистрированных военными следователями в 1-м полугодии, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года понизилось на 13 процентов. Причем речь идет не только об армии, а обо всей "преступности в погонах". "Данный показатель снизился в большинстве федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная служба: в Вооруженных Силах России, Росгвардии, ФСБ и МЧС", - пояснили в ГВСУ.

В то же время, по данным военных следователей, возросло количество учтенных коррупционных деяний и преступлений против общественной безопасности. "В числе преступлений против государственной власти повысился объем зарегистрированных фактов получения и дачи взятки. А среди преступлений против военной службы существенно - в 1,7 раза - увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом", - говорится в сообщении ГВСУ СК России.

Кроме того, в ведомстве обратили внимание на тот факт, что, несмотря на значительное снижение количества учтенных преступлений против собственности, госвласти и интересов госслужбы, продолжается ранее наметившаяся тенденция к увеличению размера ущерба, причиненного преступлениями. Так, зафиксированный ущерб по всем учтенным преступлениям возрос в 1,8 раза и составил более 12,5 млрд рублей.

Но есть и позитивные изменения. На данный момент возмещены уже более 1,1 млрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 429 млн рублей. "Таким образом, сумма возмещенного ущерба в первом полугодии 2020 года с учетом арестованного имущества обвиняемых составила 1 млрд 578 млн рублей. В прошлом году данный показатель был в 2,3 раза меньше (675 млн рублей)", - подсчитали в ГВСУ.