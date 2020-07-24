Захарова назвала провокацией слова Помпео о кампании против КНР

Российская сторона считает провокационными рассуждения госсекретаря США Майкла Помпео о возможном участии Москвы в глобальной антикитайской коалиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем", - констатировала дипломат. Текст ее заявления размещен в пятницу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, добрососедские отношения между Москвой и Пекином являются важным фактором стабильности и безопасности в мире. Политика Вашингтона, отметила она, вредит не только США и Китаю, но и "серьезно осложняет международную обстановку в целом".