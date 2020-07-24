Закон о праве экс-президента стать сенатором могут принять до конца года

Закон о праве бывших президентов России становиться пожизненными сенаторам может быть рассмотрен до конца года, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, разработка и рассмотрение такого документа до конца года возможны, но цели "все бегом вносить" нет.

"У законопроектов есть своя логика - как правовая, так и политическая, по срокам внесения и рассмотрения в том числе. У нас нет цели все бегом вносить. Конституция - политико-правовой документ, и законопроекты во исполнение поправок будут вноситься с учетом логики политического процесса, в том числе после качественной правовой проработки", - пояснил сенатор.

Напомним, в соответствии с новой редакцией Конституции, президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока или досрочно имеет право стать сенатором пожизненно. Он также вправе отказаться от сенаторских полномочий.