"Зенит" наказан за баннер в адрес Леонида Федуна

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение наказать "Зенит" за баннер, который болельщики вывесили в адрес владельца "Спартака" Леонида Федуна в недавнем матче полуфинала розыгрыша Кубка России.

Такое решение было принято в пятницу на заседании КДК РФС. По его итогам "Зенит" будет оштрафован на 500 тысяч рублей. На один домашний матч Кубка России будет условно закрыты девять секторов на домашнем стадионе клуба. Испытательный срок составляет два года.

Также питерский клуб заплатит 150 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления сезона и еще 100 тысяч - за оскорбительные скандирования со стороны болельщиков.

Баннер в адрес Леонида Федуна подверг критике и глава РФС Александр Дюков.

"Не понял, я не большой любитель сериалов. Не знал, о чем он, есть люди, которые объяснили. Это ужас ужасный, в клубе сказали, что не знали о баннере, на нем должен был быть стадион", - сказал Дюков.