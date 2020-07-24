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24.07.2020 16:35
Рубрика: Спорт

Женская национальная команда по баскетболу начала сбор в Новогорске

Текст: Илья Трисвятский
Наша женская национальная команда по баскетболу начала сбор в подмосковном Новогорске. Главный тренер Александр Ковалев вызвал 18 игроков, пока к тренировкам приступили только десять спортсменок. Остальные проходят обязательный карантин.
Фото: fiba.basketball Фото: fiba.basketball
Фото: fiba.basketball

Уже тренируются: разыгрывающие и атакующие защитники - Виктория Завьялова (УГМК, Екатеринбург), Юлия Козик ("Динамо", Курск) и Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное, Московская область); форварды - Аделина Абайбурова ("Эрне", Германия), Юлия Гладкова ("Гипускоа", Сан-Себастьян, Испания), Нина Глонти (МБА, Москва), Раиса Мусина (УГМК) и Камилла Огун ("Спарта энд К"); центровые - Жосселина Майга ("Энеа", Гожув-Велькопольски, Польша) и Елизавета Шабанова ("Динамо", Курск). В скобках указаны клубы, за которые игроки выступали в чемпионате Премьер-лиги сезона 2019/20. Напомним, что обладателем золота в очередной раз стал УГМК, серебряные медали у курского "Динамо", бронза досталась "Надежде".

Фото: iStock
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Находятся на сборе, но пока на карантине те, кто прибыл в расположение команды поездом или самолетом: разыгрывающие и атакующие защитники - Анна Буровая ("Динамо", Курск), Елизавета Комарова (МБА); форварды - Анна Зайцева ("Ростов-Дон-ЮФУ", Ростов-на-Дону), Ольга Фролкина ("Динамо", Курск / "Университет", Гданьск, Польша), Анастасия Шувагина ("Динамо-Фарм", Курск); центровые - Альбина Ражева ("Надежда", Оренбург), Татьяна Сема ("Спарта энд К"), Мария Вадеева (УГМК). Отметим, что Зайцева - единственный игрок, представляющий клуб второго по значимости дивизиона чемпионата страны 2019/20 - победителя Суперлиги 1 БК "Ростов-Дон-ЮФУ".

Кстати, здесь уже много лет на должности генерального директора олимпийская чемпионка Барсеоны-1992 в составе Объединенной Команды (фактически сборной СНГ), многократная обладательница золота первенства страны в рядах московского "Динамо", воспитанница белорусского баскетбола Елена Швайбович. Пока неизвестно, воспользуются ли ростовчанки своим правом на повышение в классе.

Нынешний сбор - часть подготовки команды ко второй части отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года. В ноябре девушкам предстоят выездные матчи против Швейцарии и Боснии. Однако с учетом многомесячной самоизоляции игроков, связанной с пандемией коронавируса COVID-19 и ограничительными мерами безопасности в ряде регионов страны, сбор неизбежно приобретает втягивающий характер. Тренировки продолжатся до 15 августа. По словам Ковалева, сказанным в беседе с корреспондентом "РГ", полноценная работа начнется примерно с 1 августа.

Фото: Анатолий Медведь/РГ
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На этот сбор Ковалев сознательно вызвал ограниченное число игроков, в основном тех, кому до 27 лет. Поэтому нельзя не упомянуть и тех, кто в Новогорске отсутствует, но, безусловно, входит в боевую обойму национальной команды. Это разыгрывающие и атакующие защитники Наталья Жедик ("Динамо", Курск), Дарья Намок, Карина Низамова, Анастасия Шилова (все - "Надежда"), Екатерина Федоренкова (МБА); форварды Анна Лешковцева, Анастасия Логунова (обе - МБА); центровые Наталья Анойкина ("Динамо", Курск), Ксения Тихоненко ("Надежда").

Что касается Лешковцевой и Логуновой, представительниц столичного МБА, то эти универсальные игроки входят еще и в число кандидатов в сборную России по новой олимпийской дисциплине баскетбола 3х3. В этом виде они чемпионки мира и двукратные чемпионки Европы.

Комментарий

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола (РФБ):

- Здорово, что нам удалось организовать этот сбор в Новогорске. И мы очень благодарны министерству спорта за такую возможность. Пандемия на несколько месяцев лишила нас баскетбола, но сейчас, наконец, у национальной женской команды появилась возможность вернуться на площадку и продуктивно поработать, заложить фундамент на предстоящий сезон. У нас достаточно молодая команда, которая благодаря этому сбору имеет отличную возможность получить опыт работы вместе. В течение сезона маленьких перерывов на матчи национальной сборной явно недостаточно, чтобы сыграться.

Справка "РГ"

Женская сборная России на чемпионатах Европы

1993 - 7-е место (главный тренер - Анатолий Мышкин) - не отобрались на ЧМ-1994

1995 - бронза (Игорь Грудин)

1997 - 6-е место (Мышкин)

1999 - бронза (Евгений Гомельский)

2001 - серебро (Вадим Капранов)

2003 - золото (Капранов)

2005 - серебро (Грудин)

2007 - золото (Грудин)

2009 - серебро (Валерий Тихоненко)

2011 - золото (Борис Соколовский)

2013 - 13-е место (Альфредас Вайнаускас, Литва) - не отобрались на ЧМ-2014

2015 - 6-е место (Мышкин) - не отобрались на Олимпиаду-2016

2017 - 9-е место (Александр Васин) - не отобрались наЧМ-2018

2019 - 8-е место (Олаф Ланге, Германия) - лишены шанса отобраться на ОИ-2020 (2021)

2021 - идет отборочный цикл (Александр Ковалев)

Таким образом, самый эффективный наставник нашей женской сборной - Игорь Александрович Грудин: три чемпионата Европы под его руководством, выигран полный комплект наград. Плюс с Грудиным команда взяла серебро ЧМ-2006, сенсационно обыграв на пути к финалу американок.

Спорт Баскетбол

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