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25.07.2020 00:01
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова: Готовятся четыре рейса за российскими детьми в Сирию

Текст: Елена Яковлева

Планируется четыре рейса за российскими детьми, находящимися в зоне боевых действий в Сирии, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Документы подготовлены на 70 детей​. Большинству из детей меньше шести лет.

- Рейсы подготовлены. У нас уже 70 комплектов документов на детей готовы... Уже сейчас подготовлено минимум четыре рейса за детьми, они будут реализованы один за другим,- цитирует слова Кузнецовой агентство РИА Новости.

Фото: Анна Скудаева/ РГ
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По ее словам, часть детей находится в Дамаске в приютах, и их не так давно навещали там российские представители. "Дети себя чувствуют хорошо. Там в основном находятся маленькие дети, именно по ним ещё не готово несколько документов, потому что они были рождены не на территории РФ. Им 1,5 года, 2 года",- пояснила детский омбудсмен

Но наибольшее число обнаруженных российских детей находится в неподконтрольном властям лагере Аль-холь.

Во время запланированной поездки планируется также провести сбор материалов для генетической экспертизы.

- И следующий лагерь Рож, там меньше всего выявили детей, там тоже предполагается, что при возможности будет забран анализ на генетическую экспертизу",- добавила Анна Кузнецова.

При доставке детей будут соблюдены все карантинные меры, рекомендованные Роспотребнадзором и Минздравом, отметила она.

Справка "РГ"

Из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию возвращены 157 детей - 122 из Ирака и 35 из Сирии.

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