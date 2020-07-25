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25.07.2020 08:01
Рубрика: В мире

Boeing может перенести сроки появления на рынке самолетов 777X

В компании Boeing сообщили о возможном сдвиге сроков появления на рынке самолетов 777X. Пандемия коронавируса ударила по спросу на лайнеры, передает Reuters.

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"Поставки самого длинного пассажирского самолета в мире компания начнет после восстановления авиаперевозок. Отсрочка может занять от нескольких месяцев до года", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Согласно информации, представленной на сайте компании, длина самой крупной разновидности Boeing 777X составит почти 77 метров, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров. В начале мая представители компании сообщали о проведении трехчасового испытательного полета лайнера над американским штатом Вашингтон.

В мире США Компании Авиация Компании Авиация Boeing Пандемия коронавируса COVID-19

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