Boeing может перенести сроки появления на рынке самолетов 777X

В компании Boeing сообщили о возможном сдвиге сроков появления на рынке самолетов 777X. Пандемия коронавируса ударила по спросу на лайнеры, передает Reuters.

"Поставки самого длинного пассажирского самолета в мире компания начнет после восстановления авиаперевозок. Отсрочка может занять от нескольких месяцев до года", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Согласно информации, представленной на сайте компании, длина самой крупной разновидности Boeing 777X составит почти 77 метров, самолет рассчитан на перевозку до 426 пассажиров. В начале мая представители компании сообщали о проведении трехчасового испытательного полета лайнера над американским штатом Вашингтон.