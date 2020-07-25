В первую годовщину пребывания у власти премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал ошибки в борьбе с пандемией коронавируса. "Конечно, есть вещи, которые мы сделали неправильно, и мы постоянно учимся", - заявил политик в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, следует учиться на своих ошибках как можно быстрее. Худшее с распространением болезни должно закончиться к середине следующего года.

Как отмечает телерадиостанция BBC, Джонсон вынужден был принять срочные меры в связи с крупнейшим за последнее поколение кризисом в области общественного здравоохранения в связи с пандемией, в результате которой погибло 45 554 британца и было инфицировано 297 146 человек.

Правительство объявило о выделении 1,8 миллиарда фунтов стерлингов для больниц в Англии, при этом 1 миллиард фунтов был немедленно предоставлен для приобретения нового оборудования. Предусматривалось также модернизировать двадцать лечебных учреждений.

Эксперты неоднократно обвиняли британское правительство в том, что оно слишком поздно и неправильно отреагировало на кризис, спровоцированный коронавирусом. Сам Джонсон также серьезно заболел Covid-19. Ранее он хвастался тем, что пожимал руку инфицированным людям. Многие ученые ожидают второй волны пандемии осенью.