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25.07.2020 04:00
Рубрика: Экономика

Фитнес-клубы просят власти ввести мораторий на возврат абонементов

Текст: Екатерина Петрова
Клиенты российских фитнес-клубов в последнее время все чаще требуют возврата денег за оплаченные ранее абонементы. Объем возвратов уже составил около 30% на сумму 20 млрд рублей, рассказала "РГ" президент "Национального фитнес-сообщества" Елена Силина. До конца года сумма возвратов может увеличиться еще на 10%, превысив 30 млрд рублей.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Вернуть деньги за оплаченные, но неиспользованные абонементы фитнес-центры по законодательству обязаны незамедлительно. Для клубов это становится дополнительной нагрузкой, отмечает Силина. После снятия ограничений объекты фитнеса еще не успели прийти в себя. Многие продолжают расплачиваться с долгами по аренде и кредитным платежам.

Одной из весомых мер поддержки может стать введение на законодательном уровне моратория на возвраты абонементов сроком минимум на год. Письма об этом "Национальное фитнес-сообщество" направило в адрес Минфина и Минэкомразвития РФ. Позицию также поддерживают в Минспорта России. В частности, мораторий коснётся пролонгации периода оказания предоплаченных услуг на срок "от начала закрытия фитнес-клубов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и до полного снятия всех ограничений", - говорится в обращении. Также предлагается ввести мораторий на пролонгацию срока возврата денег потребителям в случае отказа от физкультурно-оздоровительных услуг до 31 декабря 2021 года.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Предоставляя возможность фитнес-клубам внедрить мораторий на возвраты, мы не только сохраним бизнес, но прежде всего, проявим заботу о гражданах, которые смогут гарантированно вернуть вложенные средства и сохранить доверие к клубам", - полагает Силина.

По словам президента сообщества, в летний период традиционно наблюдается спад посетителей. Продажи абонементов в июле сократились на треть. В целом, с начала месяца, падение спроса на услуги российских фитнес-клубов достигло 65% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

В России из-за вынужденного простоя уже закрылось около трети объектов фитнеса. По оценке сообщества, к концу года эта цифра может достигнуть 50%. По самому негативному сценарию банкротами могут стать 70-80% участников отрасли. Произойдет это в случае отсутствия весомых мер господдержки и длительного сохранения ограничений в работе.

Основная доля банкротств приходится на "одиночные" клубы, а также небольшие студии. "Потеряли около одного-двух клубов небольшие сети, которые включают около десяти объектов. В частности, в Красноярском крае, Новосибирской, Тульской, Московской областях. В основном - с классическим набором услуг и без бассейна", - рассказала Силина. Удержать вес смогли крупные сетевые игроки отрасли с репутацией, у которых есть возможность перераспределить ресурсы внутри компании.

Фото: Getty Images
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По словам президента "Национального фитнес-сообщества", детальную оценку потерь можно будет дать после полноценного перезапуска отрасли. Это будет зависеть от ряда факторов. В частности, от стабилизации ситуации с распространением Covid-19.

Кстати

До пандемии в России насчитывалось 13 тысяч спортивно-оздоровительных центров, фитнес-клубов. Ежегодный оборот рынка составлял 167 млрд рублей. Финансовые потери участников отрасли от простоя за несколько месяцев оцениваются минимум в 50 млрд рублей. В отрасли было занято более 760 тысяч специалистов. Ежегодный объём налоговых отчислений превышал 43 млрд рублей.

Экономика Бизнес Пандемия коронавируса COVID-19

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