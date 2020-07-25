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25.07.2020 14:14
Рубрика: Спорт

Источник: "Милан" готовит предложение по Алексею Миранчуку

Текст: Максим Домчев

Руководство итальянского футбольного клуба "Милан" намерено сделать "Локомотиву" предложение по трансферу полузащитника Алексея Миранчука. Об этом сообщил комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян.

По его данным, после того как "Милан" продлил контракт с главным тренером Стефано Пиоли, вероятность перехода Алексея Миранчука в миланский клуб заметно выросла. Ранее стало известно, что полузащитник "Локомотива" и сборной России входит в список желательных трансферов Пиоли. Сообщается, что "Милан" совсем скоро начнет переговоры с "Локомотивом"и сформирует трансферное предложение.

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По данным Арустамяна, в контракте Миранчука прописана сумма отступных в размере 8 миллионов евро. Алексей Миранчук выступает в "Локомотиве" с 2013 года. В завершившемся чемпионате России он стал автором 12 голов и трех результативных передач. Внимание итальянских клубов он привлек после гола в ворота "Ювентуса" в гостевом матче Лиги чемпионов.

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