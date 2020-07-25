Как Исаак и Максим Дунаевские стали одним композитором

В субботу, 25 июля, стартует онлайн-фестиваль "Памяти Исаака Дунаевского", организованный Московской областной филармонией. Дата выбрана не случайно, именно в этот день в 1955 году, ушел из жизни один из известнейших композиторов, классик киномузыки и один из создателей жанра советской оперетты.

В СССР никто не знал, что такое мюзикл, но песни из музыкальных кинокомедий "Веселые ребята", "Цирк", "Волга-Волга" и "Весна" распевала вся страна, а на опереточных сценах с аншлагом шли "Сын клоуна", "Дороги к счастью" и "Женихи".

Ставшая народной "Песня о Родине" вполне могла стать гимном Советского Союза. Маэстро прожил недолгую жизнь (его не стало в возрасте 55 лет), но оставил огромное творческое наследие: 14 оперетт, 3 балета, 2 кантаты, 80 хоров, более 100 песен и романсов, музыка к 88 драматическим спектаклям и 42 кинофильмам, 43 сочинения для эстрады и 12 для джаз-оркестра, 17 мелодекламаций, 47 фортепианных и 52 симфонических произведений. Самые узнаваемые и неожиданные мелодии Исаака Дунаевского прозвучат с 25 по 31 июля на официальных страницах в соцсетях и на Youtube канале Московской областной филармонии.

Почему в наше постпандемическое время музыка Исаака Дунаевского звучит так же современно, как и более полувека назад? Чего не хватает современной музыке? И есть ли будущее у кинокомпозиторов? На эти и другие вопросы корреспонденту "РГ" ответил сын маэстро, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Максим Исаакович, что услышат и увидят зрители?

Максим Дунаевский: Естественно, мелодии Исаака Дунаевского. Фестиваль памяти моего оцта мы проводим в очень непростых условиях. К сожалению, из-за новых правил рассадки музыкантов, не смогли привлечь полный симфонический оркестр, а ведь Исаак Дунаевский писал именно для него. Поэтому решили исполнить знаменитые мелодии отца оригинальными небольшими составами и ансамблями. Вы услышите фантазии на темы Исаака Дунаевского, его мелодии прозвучат на гуслях, балалайках, в классической и джазовой манере.

Перечислять тех, кто будет выступать можно долго - это мой давний друг и талантливейший актер Дмитрий Харатьян, известные джазовые музыканты, заслуженные артисты России Андрей и Михаил Ивановы, молодая оперная певица Алина Яровая, солистка оркестра "Гусляры России" Ольга Алексеева, дирижер ансамбля русской музыки и танца "Садко", балалаечник-виртуоз Денис Забавский. Должен получится такой симпатичный фестиваль, который, надеемся, понравится публике. Он и рассчитан на то, чтобы его смотрели и слушали в телефонах и на всевозможных гаджетах.

То есть месяцы изоляции не прошли даром. Музыкантов больше не пугают онлайн-форматы?

Максим Дунаевский: Не пугают. Мы освоили особенности съемки и работы со звуком, чтобы наши концерты всегда звучали на уровне. Хотя у нас в Филармонии онлайн-выступления были и до карантина. Просто сейчас и зрители, и артисты придают этому формату большее значение. И я не согласен с теми, кто говорит, что онлайн - это вынужденная мера, которая никогда не заменит живые выступления. Да, живые концерты ничем заменить нельзя, ибо в искусстве самое главное - это непосредственное, без всяких посредников, общение артистов с публикой. Обмен энергиями - вот, что важно. Но онлайн-формат можно использовать как один из инструментов пиара и продвижения искусства. Люди привыкли к онлайн-трансляциям, охотно их смотрят. Почему бы это не использовать? Но только как хорошее дополнение к живым выступлениям, а не как замену.

Ваш отец обладал гениальным талантом мелодиста и умел невероятным образом сочетать легкую музыку с симфоническим жанром. Дмитрий Шостакович называл его увертюру к фильму "Дети капитана Гранта" выдающимся явлением симфонической музыки. Что связывало двух композиторов?

Максим Дунаевский: Они оба последователи русской симфонической музыки, русского искусства. К тому же они дружили, хотя об том редко вспоминают. Я помню, в детстве наши дачи были по соседству в Доме творчества композиторов в Рузе. Мы много общались, часто ходили друг к другу в гости. И Шостакович, и Исаак Дунаевский очень ценили мастерство друг друга. Более того, Дмитрий Дмитриевич считал моего отца композитором мирового уровня. К сожалению, мир не знал его так хорошо, как Шостаковича, я думаю, в этом виноват наш "железный занавес".

Исаак Дунаевский еще и признанный классик киномузыки. А вы блестяще продолжили семейное дело - шутка ли написать мелодии к более чем 70 фильмам. Востребована ли сегодня профессия кинокомпозитора?

Максим Дунаевский: Очень востребована, но уровень профессионализма сведен к минимуму. Так что сегодня ни я, ни Алексей Рыбников, ни Александр Журбин, ни многое другие из нашей могучей и даже можно сказать последней "кучки" не особо нужны. Творчество не нужно, востребован так называемый саундтрек, а такую музыку может написать любой. Для этого даже не обязательно быть музыкантом. И это, к сожалению, общемировая тенденция. Лишь в Голливуде музыка в кино пока еще играет важную роль. А в менее дорогих кинопроизводствах, европейском и нашем в том числе, роль мелодии сведена к минимуму. Это, на мой взгляд, сильно обедняет кино, а точнее искусство кино. Потому что блокбастер я не считаю искусством, это массовая культура или, как говорил Сергей Эйзенштейн, аттракцион. К счастью, настоящее большое кино еще сохранилось, и оно нуждается в хорошей музыке. Но достойных примеров становится все меньше.

Вас приглашают писать музыку для кино?

Максим Дунаевский: Иногда зовут, но сценарии настолько неинтересные и невыразительные, что я от таких предложений отказываюсь. Мне это не интересно.

Тогда может спасут театр и мюзиклы?

Максим Дунаевский: В театре все иначе. Особенно в музыкальном театре все активно развивается и, к счастью, очень востребованы хорошая музыка и настоящие авторы. Я сейчас работаю сразу над двумя мюзиклами, с которыми немного припоздал из-за пандемии, но зато появилось время их закончить. Для Московского театра оперетты - музыкальная комедия "Сервиз ее императорского величества", а для Театра Российский армии - очень большой и драматический мюзикл на историческую тему "Святая Анна".

Пока мы с вами разговариваем, у меня возник несерьезный вопрос - а не путают ли сегодня двух композиторов Дунаевских?

Максим Дунаевский: Знаете, бывает, что и путают (смеется - прим. ред.). Время стирает грань, и особенно для молодых людей, родившихся в 21 веке, что Исаак Дунаевский, что Максим Дунаевский - это вообще одно и то же.

Чему вас успел научить отец?

Максим Дунаевский: К сожалению, он никогда не был моим наставником. Он просто не успел. Но ему очень нравилось, что я в самом раннем детстве проявил склонность к сочинению музыки. Он это всячески демонстрировал друзьям и знакомым и много шутил по этому поводу. Видимо, ему это казалось очень забавным.

Моими настоящими наставниками стали великие композиторы - Андрей Эшпай, Дмитрий Кабалевский, Тихон Хренников, Альфред Шнитке. Считаю, своим огромным везеньем, что мог непосредственно с ними общаться, учиться, впитывать самое лучшее. Мне кажется, после такого даже бездарный человек не мог не начать писать музыку.

А сегодня слушаю музыку достаточно одаренных и талантливых людей, молодых и не очень, и с ужасом обнаруживаю, что им не хватает настоящего образования и общения с великими людьми. Они какие-то мелкие, и творчество их мелкое.

Чего, на ваш взгляд, не хватает этой музыке?

Максим Дунаевский: Музыкальной яркости, солнечности. Есть, конечно, исключения, музыка с очень трагическим наклоном, как у того же Дмитрия Шостаковича. Но в принципе, вся лучшая музыка мира - всегда красива, ярка и солнечна по своему содержанию. Она может быть грустной, драматической, даже трагической, но в ней всегда много света.

Как Московская областная филармония пережила эти несколько месяцев вынужденной самоизоляции. Когда планируете вновь открыться для публики и сыграть живой концерт?

Максим Дунаевский: Сначала была небольшая растерянность, но потом мы собрались, соорганизовались и продолжили работать. Давали онлайн-концерты, которые пользовались большой популярностью у публики. А уже в августе планируем открыться и дать первые концерты на открытом воздухе. В сентябре даже проведем большой фестиваль. Обычно мы проводили его в конце июня-начале июля, но в этом году из-за пандемии мы немного изменили формат нашего традиционного фестиваля "Лето. Музыка. Музей" и перенесли его на сентябрь. Очень надеемся, что к тому времени вообще снимут все ограничения и тогда мы проведем его во всем блеске.