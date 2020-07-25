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25.07.2020 12:09

Китай дал отпор действиям политиканов США

24 июля Министерство иностранных дел КНР уведомило посольство США в Китае о решении отозвать согласие на создание и функционирование генерального консульства США в Чэнду, выдвинув конкретные требования, касающиеся прекращения всей деятельности данного генконсульства.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Это адекватные меры Китая в ответ на жесткое решение США о закрытии генконсульства КНР в Хьюстоне, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное"

Эти меры введены не против американских граждан. Это решительный отпор действиям антикитайски настроенных политиканов США, которые ради своих личных интересов подрывают китайско-американские отношения. Действия Китая являются правомерной и необходимой реакцией на необоснованные действия США. Они отражают твердую волю Китая защитить собственные права и соответствуют международному праву и основополагающим нормам международных отношений, а также общепризнанной дипломатической практике.

На днях Штаты под предлогом "защиты интеллектуальной собственности США и личной информации американцев" внезапно потребовали от китайской стороны закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне в течение 72 часов. Это решение серьезно нарушило международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, а также соответствующие положения двустороннего консульского соглашения между КНР и США. Это ни что иное, как политическая провокация.

23 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав решение США, подчеркнула, что подобные действия США прямо противоречат тем ценностям, которые Вашингтон "много лет внедрял в мировое сознание".

Профессор политических наук университета Техаса в Сан-Антонио Джон Тейлор сказал, что действия США нацелены на то, чтобы отвлечь внимание общественности от недейственных мер американской администрации в противостоянии пандемии COVID-19 и спада экономики США. Эти поступки - наследие мышления категориями холодной войны, самообман и попытка обмануть международное сообщество.

С момента установления дипотношений между Китаем и Соединенными Штатами посольства и консульства КНР в США в полной мере выполняют обязанности в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях и Венской конвенцией о консульских сношениях. Китайское консульство в Хьюстоне - первое консульство Китая в США - неизменно соблюдало международные и местные законы, приложило много усилий для содействия взаимопониманию и двустороннему сотрудничеству в различных областях. Его работа получила признание американских экспертов и широкой общественности.

Профессор Гарвардского университета Эзра Фогель в своей статье отметил, что разработкой американской политики в отношении Китая, в основном, занимаются чиновники, мало знающие китайские реалии. Эзра Фогель написал: "Превращение Китая во врага США не отвечает интересам американцев, Штаты должны основательно подумать о проводимой политике".

Китай всегда выступал и выступает за надлежащее и конструктивное урегулирование разногласий и не намерен ввязываться в новую холодную войну с США. Китай прекрасно осознает, что здоровое и стабильное развитие китайско-американских отношений не только отвечает интересам Китая и Соединенных Штатов, но и способствует миру и поддержанию стабильности во всем мире.

Однако приверженность Китая мирному развитию не означает, что он будет терпеть действия, наносящие ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития страны. Ответные контрмеры Китая дали четкий сигнал: китайцы не боятся неприятностей, и их решимость защищать свои законные права и интересы непоколебима.

Сотрудничество принесет пользу обеим сторонам, борьба принесет вред также обеим сторонам. Сотрудничество - это единственный правильный выбор. Именно на это необходимо ориентироваться при дальнейшем выстраивании отношений, готовых зайти в клинч.

КНР призывает американских политиканов незамедлительно прекратить истерические действия и направить отношения в здоровое русло. Если они продолжат действовать в прежнем ключе, то их ожидает решительный отпор Китая и порицание мирового сообщества.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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