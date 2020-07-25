Кузнецова попросит Росздравнадзор проверить качество медпомощи в детдомах

Детский омбудсмен Анна Кузнецова направит обращение в Росздравнадзор с просьбой проверить качество оказания медицинской помощи детям, находящимся в детских домах-интернатах, которые закрыты из-за эпидемии - Особая зона тревоги для нас - это детские закрытые дома-интернаты, - цитирует ее слова агентство РИА Новости​​​. - Это очень тревожно, и жалоб оттуда мы вряд ли услышим. Дети-инвалиды в тяжелом состоянии вряд ли обратятся к нам даже через социальные сети. Заступиться за них почти некому.

Она подчеркнула, что обратится в Росздравнадзор и попросит проверить качество оказания медицинской помощи в этих учреждениях. Причем речь не об одноразовой проверке, а о регулярных проверках состояния и оказания медицинской помощи в детских домах-интерната.

Детский омбудсмен напомнила, что в 2019 году в домах-интернатах было выявлено много нарушений, в том числе отсутствие качественной медпомощи. Она также подчеркнула, что говорила с президентом о совершенствовании деятельности детских домов-интернатов в целом.