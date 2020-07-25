Майя Ломидзе: Как сэкономить на путевке и когда можно ехать за границу

Какие интересные места для отпуска есть в нашей стране кроме черноморского побережья? Когда россияне смогут поехать отдыхать за границу? Какую купить страховку и когда сдавать анализы на "корону"?

На эти и другие вопросы читателей "Российской газеты" отвечает Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР). Также Майя Арчиловна является экспертом нашего сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!"

Начальник заплатит за путевку

Юлия Шепелева: Я домохозяйка, работает только муж. Собирались с семьей в этом году отдохнуть в санатории. Слышала, что с прошлого года вступили поправки в Налоговый кодекс. И можно в пределах 50 тысяч рублей на человека самим заказать путевку, а оплатит расходы работодатель. Как это работает и куда обращаться?

Майя Ломидзе: Действительно, ваш работодатель, согласно закону, который вступил в силу еще 1 января 2019 года, может (но не обязан!) оплатить в пределах суммы в 50 тысяч рублей отдых по туристической путевке работнику, а также его супруге (супругу), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также детям до 24 лет, если они являются студентами-очниками.

Впоследствии работодатель может отнести потраченные средства на расход по оплате труда (учитываемым при исчислении налога на прибыль).

Тут важны два момента: во-первых, нужно узнать есть ли такая практика в вашей компании (организации). Как правило, она сейчас есть лишь в больших государственных корпорациях. Для выяснения этого нужно обратиться в бухгалтерию.

Во-вторых, закон позволяет работодателю оплатить только тур, приобретенный у туроператора (турагента). Самостоятельно собрать тур - отдельно оплатить отель или купить билеты в авиакомпании будет нельзя.

Наша читательница просила вас рассказать о Светлогорске Калининградской области: "Что нас там ждет - вылетает в понедельник, авиабилеты с резервированием частных апартаментов".

Майя Ломидзе: С 22 июня обязательная двухнедельная самоизоляция в Калининградской области была отменена для граждан, у которых есть прописка, собственность, договор аренды, бронь в гостинице минимум на две ночи. Соответственно, если у вас есть документы на краткосрочную аренду ваших апартаментов, бояться вам нечего.

А так в Светлогорске вас ждет прекрасный "пряничный" европейский городок (он практически не пострадал во время войны), с красивым и атмосферным променадом. С детьми советуем съездить в "Парк Янтарного периода". До хорошего большого пляжа здесь, впрочем, придется проехаться в соседние поселки - в самом Светлогорске пляж, совсем небольшой, есть только около фуникулера.

Когда поедем за границу

Можно ли рассчитывать на поездку за границу на автобусах этим летом? В какие страны?

Майя Ломидзе: Пока границы закрыты, и все мы ожидаем правительственных решений по этому поводу и со стороны России, и со стороны зарубежных государств.

Европа, вероятнее всего, останется этим летом закрытой для россиян. Большие шансы на скорое открытие имеет Беларусь. Финляндия будет пересматривать свой список стран, откуда в страну могут въехать туристы, 11 августа. Возможно, в него попадет Россия, но это предположение.

И с 1 августа разрешены вылеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Эти государства признаны безопасными Роспотребнадзором.

Есть ли у нас туристическое сообщение с Украиной?

Майя Ломидзе: Туристическое сообщение с Украиной на данный момент отсутствует. Граждане РФ едут на отдых в Одессу через Белоруссию транзитом на личном автотранспорте. Но это законно лишь если у вас есть вид на жительство на Украине (документы надо будет показать на границе).

Ольга Дмитренко, Самара: Майя Арчиловна, у Вас есть информация о том, как, когда и в каком виде может быть открыта граница с Абхазией. Каковы шансы, что наши туристы, как организованные группы, так и самостоятельные путешественники, поедут в августе в эту страну? И какие у них могут быть альтернативы?

Майя Ломидзе: Ограничения на границе с Абхазией действуют до 28 июля. Дальше власти России и этой страны будут определяться со сроками открытия границ. Вполне возможно, что в августе туристов туда пустят.

Но уже известно, что в Абхазии нельзя будет заселиться в отель, санаторий или пансионат без справки с отрицательным тестом на коронавирус. Причем выдана она должна быть не позже, чем за трое суток до приезда на место. Альтернативой Абхазии (причем без необходимости предъявления такой справки) будут курорты Краснодарского края или Крыма.

На страховке не экономить!

Какую страховку лучше купить для заграничного отдыха?

Майя Ломидзе: Сейчас, безусловно, ту, в покрытие которой включено лечение от COVID19 за границей. Такие страховки предлагают крупные страховщики.

Стоит помнить, однако, что в ряд стран (например, Таиланд) будет требоваться страховка с покрытием не менее 100 тысяч долларов США, для таких стран следует смотреть у страховых компаний полисы с расширенной суммой покрытия.

Роспотребнадзор опубликовал приказ, как вести себя туристам, возвращающимся из-за границы. Они должны сначала зарегистрироваться на госуслугах. Потом, приехав домой, в течение трех дней они должны сдать тест на корону.

Майя Ломидзе: В приказе Роспотребнадзора от 7 июля 2020 года нет обязательства регистрироваться на сайте госуслуг. Но тест действительно должен будет сдать каждый гражданин России, прибывающий из-за границы. В течение трех дней.

Но, может, надо все-таки ужесточить правила въезда в Россию? Пусть все возвращаются домой со справками.

Майя Ломидзе: Получение справки в иностранном государстве, особенно для туристов на курортах, может быть технически сложным. Кроме того, непонятно, будет ли их признавать Роспотребнадзор. Поэтому требование о сдаче теста уже в России выглядит логичным, дает туристу время и экономит его деньги.

А не надо ли ужесточить для иностранцев условия въезда в Россию?

Майя Ломидзе: За три дня до прибытия в нашу страну они должны сдать тест на новый коронавирус и при пересечении границы России предъявить медицинский документ об отсутствии этой инфекции.

Где отдохнуть в России

Майя Арчиловна, какие самые востребованные сегодня места для отдыха в России. Какие незаслуженно игнорируют отдыхающие?

Майя Ломидзе: По данным Аналитической службы АТОР, более 90 процентов всего спроса - это курорты Краснодарского Края (Большой Сочи и Анапа) и Крым, то есть черноморские курорты с пляжным отдыхом. Также очень вырос в этом году спрос на Калининград.

Что касается обойденных массовым вниманием мест для отдыха - то их множество, но это экскурсионный, а не пляжный туризм. О нем меньше говорят и пишут, он не столь сильно "на слуху".

В вашем распоряжении вся страна и все зависит от ваших интересов и бюджета. У туроператоров сейчас можно найти по доступной цене и туры на Байкал, и в совсем нетронутую массовым туризмом Хакасию. Можно купить тур в Самарскую область на Волгу, в Мурманскую область на побережье Ледовитого океана.

Или отправиться в действительно уникальный этно-тур на Ямал к северным оленям. Есть прекрасные туры по летней Камчатке.

Но можно и не забираться так далеко - например, в Московской, Смоленской или Тверской области масса интересных маршрутов для туристов любых возрастов.

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