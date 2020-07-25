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Рубрика: Культура

Власть радости

МХАТ им Горького встретит юбилей Дунаевского премьерой музыкальной феерии
Текст: Елена Яковлева
Суббота, 25 июля - день памяти композитора Исаака Дунаевского. МХАТ им. Горького подготовил премьеру музыкального спектакля "Красный Моцарт", которая откроет новый театральный сезон.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Создатели спектакля считают, что это один из "уловов" карантинного времени. В афише театра не просто новая премьера или новый проект, но новый жанр, открывающий театр с музыкальной стороны.

Суперхиты советской эпохи "Большого стиля", знакомые с детства нескольким поколениям россиян, будут в современной аранжировке исполнены Ансамблем песни и пляски Воздушно-космических сил России под руководством заслуженного артиста России Владимира Иванова. А народный артист России Сергей Шакуров, ведущая солистка Новой Оперы Елена Терентьева, актеры МХАТ - пришедшая в труппу этим летом Ирина Линдт, Максим Дахненко, Тимур Дружков проведут зрителей в мир "советского Голливуда" - его романтических перипетий, юмора, замечательных мелодий и нестареющих истин.

- Наш спектакль, напомнит российскому зрителю о его сокровище - музыкальной культуре советской эпохи, - говорит художественный руководитель театра Эдуард Бояков. - И о безусловных ценностях, ею утверждаемых. В критические моменты истории и культуры театр должен нести зрителю гармонию.

Фото: фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра
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- С Исаака Дунаевского начинается история советской богемы, - считает драматург, сценарист, актер, режиссер Дмитрий Минченок, написавший биографию знаменитого композитора для серии "ЖЗЛ". - Он был первым, кто начал вести почти сказочную жизнь, создав легенду о невероятно успешном советском художнике-композиторе, независимом от власти, трагедий, драм. Он создал все это сам. Легенду о художнике-птице, неподвластной ни тирану, ни аду, ни боли, ни страху - только радости. Ей одной. Которой он служил верно, всю жизнь".

Действие спектакля-притчи происходит в загородном Доме творчества, куда заселены для выполнения ответственной государственной задачи крупнейшие советские композиторы. Великие и заслуженные, они в одинаковой степени зависят и от воли Вождя, и от прихотей работников учреждения. Чего не скажешь о легкомысленном персонаже по имени Дуня Воробей, гении-самородке, удивительно напоминающем композитора.

Спектакль выдержан в комической музыкальной традиции, восходящей к операм-зингшпилям Моцарта, опереттам Штрауса и Кальмана, музыкальным спектаклям и фильмам самого Дунаевского, поясняют его создатели. Бурлеск, вольное обращение с исторической и житейской реальностью, буйство фантазии, смешение в одном флаконе фарса, детектива, мелодрамы должно увлечь зрителя.

Здание на Тверском бульваре изначально проектировалось в расчете на присутствие в репертуаре МХАТ музыкальных спектаклей. И постановка "Красного Моцарта" -своего рода шаг к восстановлению важной мхатовской традиции - музыкальной.

Культура Театр Музыкальный театр

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