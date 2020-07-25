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25.07.2020 22:03
Рубрика: Общество

Митрополит Иларион: Для православных собор Святой Софии посвящен Христу

Текст: Елена Яковлева

Православные христиане всегда будут считать собор Святой Софии в Стамбуле посвященным Иисусу Христу, несмотря на изменение его статуса, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

Фото: Getty Images
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В своей проповеди в храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радости" в Москве митрополит Иларион вспомнил, что в Святой Софии впервые за много лет совершен мусульманский намаз.

- Но для нас, православных христиан, этот храм навсегда останется посвященным Господу Иисусу Христу, - сказал он, - потому что, святая София - это премудрость Божия, это одно из имен нашего Спасителя Иисуса Христа

То, что храм Святой Софии лишен своего благолепия и используется не по назначению, вызывает, по словам митрополита, у православных верующих скорбь. "Но мы видим, что милость Божия по отношению к церкви православной не оскудевает: где-то храмы продолжают оскверняться, а где-то строятся новые храмы", - подчеркнул он.

Он также отметил, что турецкие власти не восприняли протестов глав поместных православных церквей против возвращения собору статуса мечети.

Общество Религия Святая София стала мечетью

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