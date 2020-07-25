Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его мнению, интерес к вакцине у населения высокий.

"Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

По словам министра, клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России уже заканчиваются, а государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

"Вот эти две кандидатные вакцины идут сегодня фактически ровными курсами для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - отметил Мурашко.

При этом он напомнил о необходимости вакцинации и от привычных россиянам инфекции - гриппа и пневмококка.

"Мы сегодня повторяем, что вакцинация против гриппа - это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, - сказал министр. - В том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка".