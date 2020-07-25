Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

Новости

Кузнецова попросит Росздравнадзор проверить качество медпомощи в детдомах 22:15
Митрополит Иларион: Для православных собор Святой Софии посвящен Христу 22:03
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО 21:53
В Португалии создали уничтожающую коронавирус маску 21:45
Пилот погиб при крушении самолета под Курском 21:31
Возвращение в семью похищенного в Сальске младенца показали на видео 21:31
Состояние тяжело раненного экс-главы "Ростсельмаша" стабилизировалось 20:48
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера "Крыльев Советов" 20:45
Борис Джонсон признал ошибки в борьбе с пандемией 20:32
В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса 20:23
Футболисты "Зенита" разбили Кубок России во время празднования 20:00
Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ 19:38
"Динамо" сыграет в Лиге Европы после победы "Зенита" в Кубке России 19:20
В Германии есть жертвы при падении легкого самолета на жилой дом 18:33
В Калининграде добыли янтарный самородок весом 1,2 килограмма 18:06
Китай выразил протест за вторжение в генконсульство в Хьюстоне 17:52
В Выборге заложили пограничный сторожевой ледокол 17:46
Двое туристов пострадали в горах КБР во время камнепада 17:46
Видео: Под Калининградом на репетиции парада ВМФ зрителей накрыло волной 17:21
Вышел мрачнейший тизер сериала про детей демона Мардука "Хелстром" 16:55
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии 16:54
Обнародован новый график выхода фильмов и сериалов по комиксам Marvel 16:44
Пентагон пообещал раскрыть данные об НЛО 16:29
Умер продюсер и актер Гарри Клейн 16:29
В Сети появился фрагмент из финальной серии 10 сезона "Ходячих мертвецов" 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
25.07.2020 22:25
Рубрика: Общество

Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его мнению, интерес к вакцине у населения высокий.
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

"Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий", - сказал он в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Фото: Сергей Михеев/РГ
В августе начнутся клинические испытания еще одной российской вакцины

По словам министра, клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России уже заканчиваются, а государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.

"Вот эти две кандидатные вакцины идут сегодня фактически ровными курсами для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - отметил Мурашко.

При этом он напомнил о необходимости вакцинации и от привычных россиянам инфекции - гриппа и пневмококка.

"Мы сегодня повторяем, что вакцинация против гриппа - это тоже элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода, - сказал министр. - В том числе можно рекомендовать, вне рамок национального календаря прививок, вакцинацию против пневмококка".

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
В Минздраве спрогнозировали темпы осеннего распространения COVID-19
В Крыму ответили на призыв Климкина сделать полуостров проблемой РФ
Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
США скупили 90% мирового запаса препарата против COVID-19
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году