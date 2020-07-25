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25.07.2020 06:33
Рубрика: В мире

На базе ВВС США во Флориде произошла перестрелка

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде. Информацию подтвердило руководство авиабазы Херлберт-филд, на которой и произошел инцидент. Сообщение опубликовано в Facebook.

Фото: Тихоокеанский флот ВМС США/ РИА Новости
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"Выражаю соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Пострадавший доставлен в больницу", - пишет ТАСС со ссылкой на командира первого авиакрыла специальных операций ВВС Соединенных Штатов.

Личности участников перестрелки пока не разглашают. Специалисты выясняют детали случившегося.

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