На базе ВВС США во Флориде произошла перестрелка

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде. Информацию подтвердило руководство авиабазы Херлберт-филд, на которой и произошел инцидент. Сообщение опубликовано в Facebook.

"Выражаю соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Пострадавший доставлен в больницу", - пишет ТАСС со ссылкой на командира первого авиакрыла специальных операций ВВС Соединенных Штатов.

Личности участников перестрелки пока не разглашают. Специалисты выясняют детали случившегося.