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25.07.2020 09:13
Рубрика: В мире

На островах Тонга нашли останки вымершего полуметрового голубя

Текст: Андрей Васильев

На островах Тонга нашли останки вымершего голубя, длина туловища которого составляет около полуметра. Как сообщает научный портал Zootaxa, где был опубликован доклад ученых, вымерший род и останки голубей были обнаружены учеными в окаменелостях, найденных на шести островах (Фоа, Лифука, Уиха, Хаафева, Тонгатапу и Эуа) в Королевстве Тонга.

Фото: ПО Миус-фронт
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Tongoenas burleyi населяли Тонга около 60 тысяч лет назад, но исчезли в течение столетия или двух после прибытия людей на острова около 2850 лет назад. Этот вид, обитающий в лесистой местности, имел длину 51 сантиметр, не считая хвоста, весил, по меньшей мере, в пять раз больше, чем нынешний самый упитанный городской голубь, а также мог летать. Tongoenas burleyi жил среди плодоносящих деревьев манго и гуавы, выступая в качестве основного культиватора леса и распространяя семена в новых местах.

"Когда я впервые обнаружил окаменелости Tongoenas burleyi в пещере на острове Тонга в Эуа, меня сразу поразил их размер", - сообщил ведущий автор исследования, доктор Дэвид Стедман, куратор отдела орнитологии Флоридского музея естественной истории, добавив, что голубь вероятно, был способен глотать фрукты размером с теннисный мяч. По словам ученого, эта особь могла проглотить плоды, значительно большие, чем любые другие птицы. У нее было яркое оперение, как у птиц, которые живут на верхушках деревьев, где интенсивные цвета обеспечивают лучшую маскировку. В этом он и отличается от своих сородичей, серых голубей, которые живут на земле. Ученые заключили, что вымирание особи произошло в результате вырубки деревьев на островах с приходом в девственные леса человека.

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