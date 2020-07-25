На островах Тонга нашли останки вымершего полуметрового голубя

На островах Тонга нашли останки вымершего голубя, длина туловища которого составляет около полуметра. Как сообщает научный портал Zootaxa, где был опубликован доклад ученых, вымерший род и останки голубей были обнаружены учеными в окаменелостях, найденных на шести островах (Фоа, Лифука, Уиха, Хаафева, Тонгатапу и Эуа) в Королевстве Тонга.

Tongoenas burleyi населяли Тонга около 60 тысяч лет назад, но исчезли в течение столетия или двух после прибытия людей на острова около 2850 лет назад. Этот вид, обитающий в лесистой местности, имел длину 51 сантиметр, не считая хвоста, весил, по меньшей мере, в пять раз больше, чем нынешний самый упитанный городской голубь, а также мог летать. Tongoenas burleyi жил среди плодоносящих деревьев манго и гуавы, выступая в качестве основного культиватора леса и распространяя семена в новых местах.

"Когда я впервые обнаружил окаменелости Tongoenas burleyi в пещере на острове Тонга в Эуа, меня сразу поразил их размер", - сообщил ведущий автор исследования, доктор Дэвид Стедман, куратор отдела орнитологии Флоридского музея естественной истории, добавив, что голубь вероятно, был способен глотать фрукты размером с теннисный мяч. По словам ученого, эта особь могла проглотить плоды, значительно большие, чем любые другие птицы. У нее было яркое оперение, как у птиц, которые живут на верхушках деревьев, где интенсивные цвета обеспечивают лучшую маскировку. В этом он и отличается от своих сородичей, серых голубей, которые живут на земле. Ученые заключили, что вымирание особи произошло в результате вырубки деревьев на островах с приходом в девственные леса человека.