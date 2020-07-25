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25.07.2020 11:27
Рубрика: Экономика

Немецкие топ-менеджеры вернулись в Россию после пандемии

Текст: Александр Саможнев

Более 150 немецких и европейских топ-менеджеров прибыли спецрейсом в аэропорт Домодедово. Это уже четвертый деловой десант с начала пандемии. Среди пассажиров были руководители концернов, дипломаты посольства ФРГ и сотрудники диппредставительств стран-членов ЕС, Канады, Испании и Норвегии.

Рейсы для возвращения работающих в России немецких управленцев, технических специалистов, дипломатов и других высококвалифицированных кадров организует Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) совместно с посольством Германии в Москве.

"Мы благодарны правительству России за предоставление очередной возможности въезда в страну важных специалистов, - заявил председатель правления ВТП Маттиас Шепп. - Однако сейчас необходимо дальнейшее ослабление ограничений".

Представители ВТП, в том числе, просят отменить обязательный 14-дневный карантин, заменив его на тестирование на коронавирус в аэропорту или на признание в России результатов тестов, полученных в своих странах до вылета. Кроме того, палата призывает разрешить воссоединение семей, супругов и детей, которые из-за коронавируса не виделись уже в течение месяцев.

Несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, санкции и ослабление конъюнктуры бизнес сохраняет веру в российский рынок. По данным Бундесбанка, чистые прямые инвестиции немецких компаний в Россию в первом квартале 2020 года составили 1,8 миллиарда евро. Этот показатель снизился незначительно по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда он составлял 1,9 миллиарда евро.

Инвестиции немецких компаний в РФ продолжились даже во время эпидемии

"Наши компании продолжают получать на российском рынке хорошую прибыль, они видят здесь возможности для своего будущего развития и по сравнению со многими другими странами мира отмечают высокую стабильность и предсказуемость", - комментирует Маттиас Шепп. По его словам, отмечен также рекордный с 2008 года рост новых членов организации из числа немецких предприятий.

Экономика Финансы Инвестиции В мире Европа Германия

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