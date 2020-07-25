О чем напоминают белорусские маршруты Владимира Высоцкого

Казалось бы, будничный день - 25 июля 2020 года. Но и спустя сорок лет после прощания с легендарной звездой театрального и поэтического небосклона России где-то между орбитами Юпитера и Марса по-прежнему несет космический свет человек-астероид "Владвысоцкий", открытый еще в прошлом столетии в крымской обсерватории.

А на берегах Сены в этот день не забудет взглянуть в небесную синь и его последняя муза - Марина Влади. "Часто, глядя на небо, я улыбаюсь при мысли, что там, в бесконечном и разнообразном мире, блуждает маленькая светящаяся точка, не знающее покоя небесное тело, навсегда связанное с именем моего мужа. Это так хорошо", - написала она в своей книге "Владимир, или Прерванный полет".

Знающие люди утверждают, что тридцать три года назад буквально накануне дня рождения Владимира Высоцкого эта малая планета подошла к Земле на самое близкое расстояние, хотя и тогда до нее, как и до самого кумира миллионов расстояние, увы, давно измеряется космическими далями - в 150 миллионов километров. Около двух десятков ледников и горных вершин, каньонов и перевалов названы в честь поэта. Его имя присвоено и плато на архипелаге Огненная Земля. И все-таки мир особых творческих откровений навсегда связал Владимира Семеновича и с просторами Синеокой.

Прежде всего, местные биографы напоминают о его генетическом наследстве. Почти на рубеже столетий появился на свет на берегах Буга, в Брест-Литовске, и дед актера по отцовской линии. Видимо, этим объясняется и особенное восприятие поэтом белорусского языка, который он искренне считал по красоте сродни итальянскому. А литературные архаизмы, поведала как-то профессор Надежда Высоцкая, приводили ее дальнего родственника просто в откровенный восторг.

Да и мастерство киноактера тоже шлифовалось у Владимира Высоцкого на родине предков, ведь в павильонах белорусской киностудии он успел сняться в семи картинах. Но именно с кинофильма "Я родом из детства", поставленного режиссером Виктором Туровым по сценарию Геннадия Шпаликова, утверждают кинокритики, и началось стремительное покорение Высоцким экранного Эвереста. И хотя это была уже его десятая роль в кино, но первая, напомнят вам в Минске, где впервые прозвучали его песни. А всего для белорусской студии Герой своего времени написал почти два десятка песен. 12 из них вошли в картины "Я родом из детства", "Война под крышами", "Сыновья уходят в бой" и "Точка отсчета", а пять песен остались, как принято говорить в таких случаях, за кадром.

Исколесил поэт страну голубых озер, судя по его воспоминаниям, вдоль и поперек. Останавливался прославленный бард в середине семидесятых и в Бресте, и, конечно, - в гостинице "Буг". Он не раз бывал в здешних краях не только в качестве актера, но и как поэт-песенник. А в 1969 году по приглашению режиссера Виктора Турова он вместе с Мариной Влади побывал в Новогрудке во время съемок картины "Сыновья уходят в бой". Поселились они в просторном деревенском доме в деревне Литовка. Именно здесь, вспоминала позже Марина, родились темы большинства песен военного цикла Высоцкого. Кстати, спустя сорок лет в этом городе появился бюст знаменитого барда.

А в нынешний субботний вечер, 25 июля, в уютном Бобруйске, где старожилы тоже хорошо помнят Высоцкого, на сцене Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича состоится театральный спектакль, посвященный оставшемуся в памяти поколений 42-летним выразителем эпохи Владимиру Высоцкому, сообщила БЕЛТА администратор театра Мария Яромич. "Наши актеры будут читать его стихи, петь его песни и рассказывать о жизни этого удивительного человека. По авторской задумке, вечер должен быть биографичным", - пояснила она.

Вспомнят в этот летний день пронзительного лирика в Слониме, Ружанах и Гродно - там он тоже оставил свою визитную карточку киноактера. А старожилы брестского аэропорта до сих пор любят делиться впечатлениями от съемок финальных сцен картины "Высоцкий. Спасибо, что живой", в которой роль поэта исполнил народный артист России Сергей Безруков.

Конечно, есть кому вспомнить Владимира Высоцкого и в белорусской столице, хотя тех, кто встречался с ним полвека назад, становится все меньше, с сожалением констатируют поклонники немеркнущей звезды советского искусства.