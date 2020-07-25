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25.07.2020 15:30
Рубрика: Экономика

Пляжи Танзании ворвались в топ курортов у россиян

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россияне резко заинтересовались Танзанией. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Яндекса", пользователи браузера стали в 200 раз чаще запрашивать информацию об этой стране в поисковой системе "Яндекс.Путешествия". Интерес к ней вырос после объявления о возобновлении авиасообщения в этом направлении.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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О том, что Россия с 1 августа открывает воздушные границы с тремя странами - Великобританией, Турцией и Танзанией, - заявила в пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова. В результате в топ-10 самых популярных у россиян стран Танзания попала на 4 место, а Великобритания на 7-е. "Интерес к Великобритании за день вырос примерно в 7 раз, а к Танзании более чем в 200 раз", - следует из сообщения "Яндекса".

При этом больше всего запросов отправлено относительно месторасположения страны, также россияне искали фотографии курортов Танзании, цены на туры, узнавали время перелёта, знакомились с отзывами об отдыхе и погоде. Уточняется, что из конкретных мест наибольший интерес вызвал Занзибар, про Килиманджаро спрашивали в 50 раз реже.

Топ зарубежных стран у российских туристов традиционно возглавляет Турция. По информации "Яндекса", интерес к ней тоже вырос в 5-6 раз.

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