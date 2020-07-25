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Продолжение "Ходячих мертвецов" отложили из-за коронавируса

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    25.07.2020, 15:37
Текст:   Олег Усков

Одиннадцатый сезон зомби-апокалиптичной мыльной оперы "Ходячие мертвецы", ранее заявленный к премьере на октябрь этого год, в назначенный срок не выйдет

Фото: youtube.com/ HBO
Видео: явление Ктулху в трейлере сериала "Страна Лавкрафта"

О чем на панели франшизы нынешнего Comic-Con сообщила в пятницу новый шоураннер проекта Анджела Канг, передает Variety.

Причина прежняя - из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции сложно прогнозировать, когда команде сериала можно будет нормально приступить к работе. Поэтому сезон переносится на неопределенный срок.

Заметим, что о продлении TWD на одиннадцатый сезон была объявлено осенью прошлого года - перед премьерой десятого.

Тогда же было анонсировано, что в шоу вернется на регулярной 38-летняя англо-американская актриса Лорен Коэн, играющая Мэгги, которая ранее из сериала выбыла по причине - ходила такая неподтвержденная информация - финансовых разногласий с каналом.

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