Продолжение "Ходячих мертвецов" отложили из-за коронавируса

Одиннадцатый сезон зомби-апокалиптичной мыльной оперы "Ходячие мертвецы", ранее заявленный к премьере на октябрь этого год, в назначенный срок не выйдет

О чем на панели франшизы нынешнего Comic-Con сообщила в пятницу новый шоураннер проекта Анджела Канг, передает Variety.

Причина прежняя - из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции сложно прогнозировать, когда команде сериала можно будет нормально приступить к работе. Поэтому сезон переносится на неопределенный срок.

Заметим, что о продлении TWD на одиннадцатый сезон была объявлено осенью прошлого года - перед премьерой десятого.

Тогда же было анонсировано, что в шоу вернется на регулярной 38-летняя англо-американская актриса Лорен Коэн, играющая Мэгги, которая ранее из сериала выбыла по причине - ходила такая неподтвержденная информация - финансовых разногласий с каналом.