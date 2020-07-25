Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий найден мертвым.

Об этом сообщили ТАСС в поисковом волонтерском отряде "Лиза Алерт", который осуществлял поиски пропавшего. "К сожалению, Иваницкий погиб. Его тело обнаружено", - сказал представитель отряда.

Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, многократный чемпион мира, известный спортивный журналист Александр Иваницкий, который продолжительное время возглавлял редакцию спортивных программ Гостелерадио СССР, пропал в среду, когда отправился в лес за грибами в Рузском районе Подмосковья, но обратно не вернулся.

Позже корзину с вещами олимпийского чемпиона обнаружили на берегу реки, его разыскивала группа водолазов.