"ПСЖ" завоевал Кубок Франции в 13-й раз

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" одержал победу в финальном матче Кубка Франции против "Сент-Этьена". Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа. Единственный гол на 14-й минуте забил бразильский форвард Неймар.

"В середине первого тайма был травмирован нападающий парижан Килиан Мбаппе. Его атаковал защитник "Сент-Этьена" Лоик Перрен, но даже это не помешало "ПСЖ" победить", - приводит подробности РИА Новости.

Эта победа для парижан стала 13-й за всю историю участия в Кубке Франции. Они - рекордсмены по этому показателю. В Суперкубке Франции соперником клуба "Пари Сен-Жермен" будет "Марсель". Предполагается, что матч будет сыгран в январе 2021 года.