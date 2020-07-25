Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

День сотрудника органов следствия сегодня отмечают в России. Президент страны поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов службы. Владимир Путин отметил, что честность, объективность всегда были нравственной основой их работы, и сегодня лучшие исторические традиции достойно продолжают работники Следственного комитета России, следователи Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.

"Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, вы отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека, добиваетесь неотвратимого наказания для виновных и защищаете права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования и лживого оговора. И потому крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования", - говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Президент поблагодарил сотрудников органов следствия за обеспечение правопорядка, законности, защиты интересов граждан и государства, а также за значимый вклад в борьбу с преступностью.

"Главный критерий оценки вашей работы - это не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан", - подчеркнул Владимир Путин.

25 июля свой профессиональный праздник отмечают работники СК, следственных подразделений МВД и ФСБ России.