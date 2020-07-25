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25.07.2020 08:00
Рубрика: Общество

Реабилитолог рассказал о колоссальном ущербе для организма от COVID-19

Текст: Михаил Русин
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Специалисты сообщают о вероятности долгосрочных проблем со здоровьем, которые могут возникнуть у людей, переболевших коронавирусом.

Завотделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой пояснил RT, что речь может, в частности, идти о сердечно-сосудистых заболеваниях, эндокринологических нарушениях и психоневрологических проблемах.

Фото: iStock
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"COVID-19 не проходит, как обычная пневмония. Зачастую заболевание сопряжено с сильной интоксикацией организма и высокой температурой, которая ничем не снижается. Все это колоссальные потери для здоровья", - подчеркивает он.

У некоторых пациентов с COVID-19 повреждение легких может достигать 90 процентов. Но от коронавируса страдают и другие органы.

"Во многих органах есть рецепторы к этому вирусу. Они есть в поджелудочной железе, сердце, тканях яичка. Происходит и нарушение в системе свертываемости крови", - говорит Константин Терновой. По этой причине, кстати, пациенты принимают разжижающие кровь препараты и витамин К. Иначе возникает опасность инсультов и инфарктов.

По словам реабилитолога, легочная пневмония является наиболее критическим проявлением при инфицировании коронавирусом. А вот о том, что происходит с другими органами, полной информации у медиков пока нет.

Константин Терновой добавляет, что коронавирусная инфекция может осложнить сахарный диабет. Не исключено поражение поджелудочной железы. А микротромбозы могут повреждать другие органы. Применение же кардиотоксичных препаратов и антибиотиков способно оказать воздействие на почки и печень. Коронавирус также негативно влияет на мужское здоровье. Кроме того, у пациентов с COVID-19 могут возникать депрессия, апатия и астенический синдром.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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