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25.07.2020 18:19
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes

Текст: Елена Яковлева
Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Он также указал на то, что вырученные от продажи автомобиля средства следует направить на благотворительность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

- Патриарх Кирилл благословил настоятельнице Покровского ставропигиального женского монастыря игумении Феофании (Мискиной) реализовать находящийся в ее владении автомобиль Mercedes-Benz S-класса. Предстоятель Русской церкви указал, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на социальные и благотворительные цели", - написал Легойда.

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Сообщение о том, что игумения Феофания купила Mercedes-Benz, было одной из самых будоражащих читателей новостей в последний месяц.

Покровский монастырь, куда стекаются немалые очереди паломников к мощам блаженной Матроны, особенно почитаемой в наше время, судя по всему не бедная обитель. К ней были присоединены городские земли возле монастыря, построена недешевая гостиница, где останавливаются иерархи других церквей.

Так что, вполне возможно, автомобиль приобретался не для услаждения своего тщеславия и страсти к богатству, монаху и монахине заказанной, а для встречи важных и дорогих Русской церкви гостей. Встреча их на дорогом автомобиле - поклон и уважение прибывшему, часто необходимые в церковной дипломатии.

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Но благословение Святейшего патриарха Кирилла продать автомобиль - знак приоритета нравственных и духовных критериев над всеми остальными. И уже знакомая, не раз озвученная спикерами Церкви и очень верная установка - пастыри и архипастыри должны жить, как живёт их паства. А большинство ее, конечно, часто живёт трудно. Во времена эпидемии коронавируса особенно. Так что присутствие совести - пастырской и архипастырской - в этом решении налицо.

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