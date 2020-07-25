Пилот погиб при крушении самолета под Курском

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Пристенском районе Курской области, пилот погиб, сообщает ТАСС.

Крушение произошло около 16 часов. По данным представителей экстренных служб, воздушное судно использовалось при проведении сельхозработ.

- На борту находился пилот, который в результате происшествия погиб, - говорится в сообщении.

На место трагедии выехали представители надзорных органов, ход проверки взяла на контроль транспортная прокуратура.

По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало то, что самолет зацепился за провода.