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25.07.2020 21:31
Рубрика: Происшествия

Пилот погиб при крушении самолета под Курском

Текст: Анна Скудаева (Курск)

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Пристенском районе Курской области, пилот погиб, сообщает ТАСС.

Фото: Денис Абрамов/ТАСС
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Крушение произошло около 16 часов. По данным представителей экстренных служб, воздушное судно использовалось при проведении сельхозработ.

- На борту находился пилот, который в результате происшествия погиб, - говорится в сообщении.

На место трагедии выехали представители надзорных органов, ход проверки взяла на контроль транспортная прокуратура.

По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало то, что самолет зацепился за провода.

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