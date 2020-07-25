Аэропорт Хабаровска «заминировали» третий раз за неделю

В субботу около 11.30 (04.30 мск) Хабаровский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о "минировании".

- Правоохранительные органы проинформировали нас о том, что поступил сигнал о минировании терминала внутренних авиалиний. Пассажиры и персонал были эвакуированы и ожидали окончания оперативных мероприятий на улице - на привокзальной площади около терминала, - рассказали в пресс-службе международного аэропорта Хабаровск.

Сообщение не подтвердилось. Задержек авиарейсов ни на прилет, н на вылет не произошло.

Это уже третье сообщение о "минировании" Хабаровского аэропорта за неделю. Подобные сообщения поступали во вторник и в пятницу. Все они оказались ложными.