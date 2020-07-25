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25.07.2020 07:52
Рубрика: Общество

На Камчатке и в Приморье отрепетировали парад кораблей

Текст: Татьяна Дмитракова

Во Владивостоке состоялась генеральная репетиция парада кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота. Торжественный проход впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота проводится в акватории бухты Золотой Рог, сообщили в пресс-службе ТОФ.

На парадных бочках у Золотого моста выстроены боевые корабли основных классов - флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". В парадной линии также стоят корвет "Громкий", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре".

Фото: Пресс-служба Северного флота
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- Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере "Ураган" обошел парадный строй кораблей и поздравил их экипажи с праздником, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Николай Воскресенский. - В ходе тренировки командующий ТОФ окончательно проверил готовность кораблей и личного состава к завтрашнему параду, а также отработал хронометраж основного эпизода праздника.

В Авачинской бухте на Камчатке сформирован парадный строй из восьми боевых кораблей ТОФ, которые примут участие в морском параде. В двух парадных линиях ошвартованы атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Рязань", пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району "Забайкалье", большой десантный корабль "Адмирал Невельской", модернизированный малый ракетный корабль "Смерч", морской тральщик МТ-265, спасательное судно "Алагез", судно-кабелеукладчик "Бирюса" и новейшее гидрографическое судно "Александр Рогоцкий".

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