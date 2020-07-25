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Рубрика: Происшествия

Спасатели завершили операцию на Ключевском вулкане

Текст: Татьяна Дмитракова

На Камчатке завершилась поисково-спасательная операция. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, сотрудники поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" эвакуировали тело человека, погибшего на Ключевском вулкане, в базовый лагерь, который расположен на высоте 2500 метров. Затем вертолетом Ми-8 его доставили в поселок Ключи Усть-, где передали сотрудникам следственного комитета.

Напомним, сигнал с просьбой о помощи поступил 6 июля. По словам заявителя, он вместе со своим другом совершал восхождение на Ключевской вулкан. На северном склоне, в двухстах метрах от кратера, у его товарища отказали ноги. Предполагается, что из-за горной болезни.

На камчатском вулкане нашли тело пропавшего в начале июля туриста

Сотрудники поисково-спасательного отряда краевого Центра обеспечения действий по ГО и ЧС прибыли из Петропавловска-Камчатского в поселок Ключи на следующее утро. При восхождении на вулкан на высоте 2000 метров спасатели обнаружили заявителя. Его передали медикам, которые на вертолете территориального центра медицины катастроф доставили мужчину в краевой центр.

Группа из 14 человек продолжила поиск второго туриста. Однако операцию пришлось приостановит, так как начал таять находящийся у вершины ледник, по склонам постоянно сходили селевые потоки и наблюдались мощные камнепады. Попытки высадить десантную группу возле кратера вулкана, вблизи места, где был пострадавший, не увенчались успехом из-за погодных условий и парогазовых выбросов.

Фото: iStock
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15 июля на Камчатку прибыла группа альпинистов из Владивостока - коллеги пострадавшего. Поиски продолжила объединенная команда спасателей и альпинистов. Она и обнаружила тело альпиниста в штурмовом лагере на высоте 3450 метров.

Ключевской вулкан - самый активный и мощный вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Его высота - более 4750 метров. В ноябре 2019 года началось вершинное извержение, в апреле 2020-го из кратера стала изливаться лава. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам и альпинистам не совершать восхождения на извергающийся вулкан.

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