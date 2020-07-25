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25.07.2020 04:19
Рубрика: Общество

В Бурятии режим ограничений продлили до конца августа

Текст: Татьяна Дмитракова

Решение о продлении режима ограничительных мероприятий принято на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном портале Республики Бурятия.

- Эпидемиологическая ситуация в республике остается нестабильной. Среднесуточный показатель темпов прироста за две календарные недели не снижается и составляет 1,2. Для перехода ко второму и третьему этапу снятия ограничительных мероприятий должно быть не более 1. В связи с этим мы вносим предложение продлить ограничительные мероприятия, регламентированные указом главы региона, до 31 августа, - объяснил Главный государственный санитарный врач по Республике Бурятия Сергей Ханхареев. - В числе этих мероприятий - самоизоляция для лиц, имеющих хронические заболевания, выполнение условия социального дистанцирования, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, запрет на проведение массовых мероприятий.

В Хабаровском крае продлили режим ограничений из-за COVID-19

Режим ограничений усилен на территории города Бабушкин Кабанского района, где в течение недели не будут работать торговые организации, реализующие непродовольственные товары. В настоящее время в городе продолжаются противоэпидемические мероприятия по локализации очага, возникшего в результате проведения массового мероприятия - свадьбы с участием 35 приглашенных, из которых 20 человек инфицированы COVID-19. На сегодняшний день по городу зарегистрировано 34 больных и 112 контактных лиц.

В остальных населенных пунктах республики до 31 августа включительно запрещена деятельность кружков и секций с массовым пребыванием учащихся, а также проведение досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

В штатный режим работы переходит многофункциональный центр республики, который прежде принимал посетителей по предварительной записи. Все органы исполнительной власти и их подведомственные учреждения, за исключением учреждений минкультуры, также возобновляют штатный режим оказания услуг.

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