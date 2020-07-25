В Хабаровск прилетели столичные врачи для борьбы с COVID-19

В Хабаровск из Москвы прибыла первая бригада врачей, которая поможет региону в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Всего в регионе будут работать две бригады, в составе которых 28 медиков - инфекционисты, эпидемиологи, рентгенологи, пульмонологи, анестезиологи. Сегодня прилетели 19 человек, в воскресенье ожидается прибытие еще девяти специалистов.

Как сообщили в правительстве Хабаровского края, прилет медицинских бригад организован в рамках договоренностей врио губернатора Михаила Дегтярева с федеральными органами власти.

Приезжие врачи отправятся в больницы Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванина, Советской Гавани и района имени Лазо, где будут оказывать местным медикам консультативную и практическую помощь.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, в регионе с начала пандемии зарегистрировано свыше 6,6 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, на лечении в настоящее время находятся 2,9 тысячи. 52 пациента умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болезней.