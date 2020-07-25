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25.07.2020 01:45
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае продлили режим ограничений из-за COVID-19

Текст: Татьяна Дмитракова

В постановление правительства Хабаровского края по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона внесены очередные изменения. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства края.

Действующий на территории региона режим продлен до 9 августа. Соответствующий документ после консультаций с оперативным штабом правительства и главным санитарным врачом региона подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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Вместе с тем новых ограничений не предусмотрено. По-прежнему сохранен режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжелыми заболеваниями.

Изменен порядок прилета пассажиров из других регионов страны. Из аэропортов убраны контрольные пункты для встречи граждан, режим самоизоляции для них не требуется. Но для пяти северных районов сохранен режим вылета по предъявлению справки о прохождении карантина либо об отсутствии заболевания COVID-19. Из перечня этих территорий исключен Ульчский район. Режим распространяется на местных жителей, имеющих прописку. Вахтовикам предписано проходить обязательную 14-дневную обсервацию.

Власти региона обращают внимание, что по-прежнему жители края могут свободно посещать парки, скверы, рекреационные зоны. В обычном режиме работает вся сфера предоставления бытовых услуг, за исключением бань, саун и соляриев.

Разрешена торговля непродовольственными товарами, но только в помещениях не больше 400 квадратных метров и с отдельным входом.

Ранее также был снят запрет на работу автокинотеатров, разрешена работа летних веранд кафе и ресторанов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

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