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25.07.2020 09:44

В Харбине презентовали "облачное" привлечение инвестиций

В сервисном центре по привлечению инвестиций провинции Хэйлунцзян прошла международная видеоконференция по продвижению инвестиционных проектов Харбинского района Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли Китая посредством "облачных" технологий, в которой приняли участие представители предприятий из Германии.
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Китайская сторона была представлена 20 предприятиями, занимающимися управлением цепочками поставок и логистической сферой в Новом районе Харбина. С немецкой стороны участвовали десять компаний из десяти городов четырех земель Германии, специализирующихся на высоких технологиях, производстве оборудования, продуктов питания и напитков, оптовой и розничной торговле, трансграничной электронной торговле, дизайне.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Провинция Хэйлунцзян

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