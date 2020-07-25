В Харбине презентовали "облачное" привлечение инвестиций

В сервисном центре по привлечению инвестиций провинции Хэйлунцзян прошла международная видеоконференция по продвижению инвестиционных проектов Харбинского района Хэйлунцзянской пилотной зоны свободной торговли Китая посредством "облачных" технологий, в которой приняли участие представители предприятий из Германии.

Харбинская ЗСТ поднялась в рейтинге Всемирного банка Китайская сторона была представлена 20 предприятиями, занимающимися управлением цепочками поставок и логистической сферой в Новом районе Харбина. С немецкой стороны участвовали десять компаний из десяти городов четырех земель Германии, специализирующихся на высоких технологиях, производстве оборудования, продуктов питания и напитков, оптовой и розничной торговле, трансграничной электронной торговле, дизайне.