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25.07.2020 20:45
Рубрика: Спорт

Андрей Талалаев покинул пост главного тренера "Крыльев Советов"

Текст: Максим Домчев
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Талалаев покинул команду. Скорее всего, он возглавит "Ахмат".
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Как сообщает сайт самарского клуба, который по итогам сезона вылетел в ФНЛ, Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера "Крыльев Советов" в связи с переходом в другой клуб. В субботу он известил об этом руководство самарского клуба.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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"Нисколько не жалею о решении возглавить "Крылья Советов" за 6 туров до окончания чемпионата. Благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент, - сказал Талалаев. - Отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле. Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к "Крыльям" людей. "Крылья" однозначно должны выступать в премьер-лиге. У клуба для этого есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что "Крыльям" по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон".

По данным корреспондента "РГ", Талалаев в скором времени может возглавить грозненский "Ахмат". Пока сам тренер эту информацию не подтвердил.

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