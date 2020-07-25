Андрей Талалаев покинул пост главного тренера "Крыльев Советов"

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Андрей Талалаев покинул команду. Скорее всего, он возглавит "Ахмат".

Как сообщает сайт самарского клуба, который по итогам сезона вылетел в ФНЛ, Талалаев принял решение покинуть пост главного тренера "Крыльев Советов" в связи с переходом в другой клуб. В субботу он известил об этом руководство самарского клуба.

"Нисколько не жалею о решении возглавить "Крылья Советов" за 6 туров до окончания чемпионата. Благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент, - сказал Талалаев. - Отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования. Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле. Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус. Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к "Крыльям" людей. "Крылья" однозначно должны выступать в премьер-лиге. У клуба для этого есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что "Крыльям" по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон".

По данным корреспондента "РГ", Талалаев в скором времени может возглавить грозненский "Ахмат". Пока сам тренер эту информацию не подтвердил.