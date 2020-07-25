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25.07.2020 12:19
Рубрика: Происшествия

В Омской области объявили режим ЧС из-за засухи

Текст: Татьяна Кузнецова (Омск)

В Омской области на территории девяти районов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и суховеев, которые привели к частичной потери урожая сельскохозяйственных культур. Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Омской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, неблагоприятные погодные условия в регионе стали проявляться еще с весны. Так, на территории двух районов Полтавского и Черлакского в конце мая была зафиксирована почвенная засуха. В середине июля еще в шести районах - Называевском, Исилькульском, Русско-Полянском, Москаленском, Азовском и Павлоградском посевы яровых культур серьезно пострадали от суховеев. А к концу июля к пострадавшим от суховеев территориям добавился и Щербакульский район.

Почти на всей территории Алтайского края ввели режим ЧС из-за засухи

Специалисты регионального минсельхоза отмечают, что такие неблагоприятные погодные условия могут привести к значительному материальному ущербу из-за гибели сельхозкультур. Поэтому в распоряжении предусмотрены меры по ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий для населения.

Напомним, что более масштабная засуха в этом сезоне обрушилась на Алтайский край, где все сельскохозяйственные районы пострадали от неблагоприятных погодных условий. В регионе с 10 во всех 59 сельских районах, а также в двух городах, Барнауле и Славгороде, действует режим чрезвычайной ситуации из-за небывалой засухи. По словам министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева, около четырех миллионов гектаров посевных площадей пострадали от засушливых явлений. Всего в регионе сельхозкультуры в этом году были засеяны на площади 5,2 миллиона гектаров.

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