Двое туристов пострадали в горах КБР во время камнепада

В Кабардино-Балкарии два человека получили травмы в результате камнепада в ущелье Безенги в Черекском районе республики. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР, во время обвала камней группа туристов находилась на перевале "Урал" на высоте около 3600 метров над уровнем моря.

- Сообщение поступило сегодня о том, что на перевале "Урал" пострадали двое туристов: мужчина из города Венев и женщина из Уфы. Попросили о помощи. С привлечением коммерческого вертолета их эвакуировали, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, их состояние оценивается как стабильное.