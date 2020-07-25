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25.07.2020 17:46
Рубрика: Происшествия

Двое туристов пострадали в горах КБР во время камнепада

Текст: Михаил Сухарев

В Кабардино-Балкарии два человека получили травмы в результате камнепада в ущелье Безенги в Черекском районе республики. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР, во время обвала камней группа туристов находилась на перевале "Урал" на высоте около 3600 метров над уровнем моря.

В Кабардино-Балкарии группа туристов пострадала при сходе льда

- Сообщение поступило сегодня о том, что на перевале "Урал" пострадали двое туристов: мужчина из города Венев и женщина из Уфы. Попросили о помощи. С привлечением коммерческого вертолета их эвакуировали, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, их состояние оценивается как стабильное.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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