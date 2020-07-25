В ДТП в Дагестане погибли пять человек

В Хасавюртовском районе Дагестана произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей.

В результате пять человек погибли, еще пятеро госпитализированы, передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Авария, унесшая пять жизней, случилась у селения Эндирей. Все пострадавшие доставлены в больницу. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации, остальные в отделении травматологии. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Правоохранителям предстоит восстановить картину произошедшего, чтобы разобраться в обстоятельствах ЧП. Назначено проведение соответствующих экспертиз.