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25.07.2020 12:31
Рубрика: Власть

Петербуржцам впервые с весны разрешили ходить в лес

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с 27 июля отменяется особый противопожарный режим, в его рамках горожанам было запрещено посещать городские леса и парки, сообщает администрация Северной столицы.

Фото: iStock
В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ, рестораны и турфирмы

Особый противопожарный режим вводится в Петербурге, как и во многих городах на несколько недель в году, в периоды, когда как никогда велик риск возникновения пожаров.

В Петербурге такой режим заработал в конце марта. И связан он был в том числе и с риском возникновения коронавирусной инфекции. В условиях самоизоляции, когда были закрыты учреждения общественного питания, не работали музеи и нельзя было попасть в скверы, существовал риск, что граждане массово пойдут в городские лесные зоны и начнут без соблюдения социальной дистанции жарить там шашлыки, что, к слову, запрещено городским законодательством.

При этом у петербургских зеленых зон разные статусы. Есть городские парки, например, парк 300-летия или Московский парк Победы - это благоустроенные парки со скамейками, детскими площадками и так далее. Там шашлыков никогда не жарят и есть видеонаблюдение. А, например, Шуваловский парк относится к лесопаркам.

Благоустроенные парки и скверы гражданам разрешили посещать еще месяц назад. А в лесах противопожарный режим до последнего времени сохранялся .

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