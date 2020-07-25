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25.07.2020 15:13
Рубрика: Общество

В Петербурге известного программиста с ДЦП не пустили в такси

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Иван Бакаидов на тренировке. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Иван Бакаидов на тренировке. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Иван Бакаидов на тренировке. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В Петербурге известному программисту и общественному деятелю Ивану Бакаидову отказали в поездке в такси. У молодого человека ДЦП, и когда таксист увидел его, то отказался везти. Об этой ситуации сам Иван рассказал на своей странице в социальной сети.

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Иван находился за городом с друзьями, вызвал такси через приложение. Далее, по словам Бакаидова, когда таксист его увидел, то отказался везти без специального сопровождения.

"Развернулся, уехал, нам пришлось самим отменять поездку, списали деньги", - констатирует Иван.

С другим такси молодому человеку повезло больше, и он спокойно доехал до дома.

"Ни я, ни мои родители не сделали выводы, что мне надо сидеть дома, не пользоваться такси и не доверять людям. Мы не сделали, так как моя десоциализация невозможна уже. А ведь есть люди, которые еще только принимают решение о том, будет ли их ребенок с особенностями жить в обществе. И самое страшное, если из-за такой истории принимается страшное решение прятать ребенка", - прокомментировал Бакаидов эту ситуацию.

Фото: iStock
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Сейчас в таксомоторной компании начата проверка инцидента с Бакаидовым.

Иван Бакаидов - один из самых известных программистов Петербурга. У него ДЦП, а также ряд других заболеваний. Иван ездит на инвалидной коляске, практически не говорит. При этом он со школы разрабатывает программы, позволяющие людям с инвалидностью социализироваться. Иван печатает со скоростью больше 100 знаков в минуту, общается через приложения, пытается вести самостоятельный быт. Он выступал в ООН, является лицом ряда крупных компаний, ведет активную общественную деятельность, главная цель которой - показать, что даже самый серьезный диагноз в эпоху высоких технологий не может стать препятствием для человека на пути его самореализации.

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