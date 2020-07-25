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25.07.2020 17:46
Рубрика: Власть

В Выборге заложили пограничный сторожевой ледокол

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Выборге заложен патрульный корабль ледового класса проекта 23550 "Ермак". Завершить строительство планируется за четыре года, сообщает пресс-служба ФСБ России.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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"Ермак" относится к проекту 23550, это сторожевые ледовые корабли нового поколения. Головной корабль серии "Иван Папанин" уже в строю. Сейчас в Петербурге строится судно "Николай Зубов". Правда, эти два корабля создаются для нужд ВМФ, а заказчиком "Ермака" является береговая охрана Пограничной службы ФСБ России.

В Федеральной службе безопасности отмечают, что проект корабля был доработан с учетом требований погранслужбы.

Судов такого класса и водоизмещения ранее у береговой охраны, да и у Пограничной службы ФСБ России не было. Тем не менее ледоколы и раньше несли службу на охране береговых рубежей, например, к таким судам относится корабль "Пурга".

На "Ермаке" будет установлен современный авиационный комплекс, ледокол сможет доставлять грузы в том числе и на необорудованные побережья, дальность плавания составит более 10 тысяч миль. В автономном плавании "Ермак" сможет находиться до 70 месяцев.

В регионах Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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