Земфира станет хэдлайнером фестиваля Stereoleto в сентябре

Земфира не давала концертов в России уже два года - с августа 2018-го она заперлась в домашней студии, чтобы записать новый альбом, первый с 2013 года.

И за это время добровольное затворничество, по сути, прервала лишь однажды, выступив в ноябре 2019 года на фестивале Parus в Дубаи, где среди 17 песен прозвучали и три новые: "Джозеф", Abuse и Goodbuy.

И вот теперь первый долгожданный концерт Земфиры в России, на фестивале Stereoleto, в Санкт-Петербурге XIX фестиваль Stereoleto состоится 5 и 6 сентября 2020 года в "Севкабель Порту" в Санкт-Петербурге. Изначально он планировался на 4 и 5 июля, но из-за пандемии COVID-19 даты пришлось перенести. И вот теперь организаторы сообщили на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте":

- Друзья, вы долго ждали наших новостей и, наконец, мы готовы поделиться ими с вами! В первую очередь мы хотим извиниться за то, что так долго молчали. Принятое нами решение оказалось очень сложным для реализации. Мы ждали новости и указы, перестраивали лайнап, придумывали концепцию. Но сейчас мы готовы вернуться!

Организаторы уточнили, что концерт пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и с ограниченным количеством посетителей.

Да, из-за пандемии и закрытия границ не смогут выступить иностранные артисты (в частности немецкая группа инди-рок группа AnnenMayKantereit и шведские панки Viagra Boys), зато увеличится количество российских участников.

Полностью расписание Srereoleto пока не опубликовано. Но ожидается, что Земфира закроет фестивальный день 6 сентября. А хэдлайнерами 5-го станут Хаски или NOIZE MC.

Среди тех, на кого тоже обязательно стоит обратить внимание: СБПЧ, "Краснознамённая дивизия имени моей бабушки", "Курара", "Меджикул" и Алена Швец. Всего же на Stereoleto выступит более 30 артистов и групп.